Køb italiensk ferieø fra blot 7,4 millioner kroner

Har du råd til en murermestervilla i København, så har du nu også råd til en ferieø.

En aristokratisk italiensk familie sælger nemlig en ved Siciliens nordkyst - og det vil ikke koste dig mere 'end' 7,4 millioner kroner (1 million euro).

Det skriver CNN Travel.

Øen hedder Isola delle Femmine, er beliggende nær Palermo, og så er den fuldstændig ubeboet.

Den eneste bygning på øen er et stentårn fra 1700-tallet.

- Prisen var i første omgang 3,5 millioner euro (26 millioner kroner), men i betragtning af at ingen viste interesse, har vi nu sænket det til et fleksibelt interval på mellem én og tre millioner og er åben for tilbud og forhandlinger, siger ejendomsmægler Riccardo Romolini til CNN Travel.

- Tæt på to millioner ville vi være meget interesserede i.

Økonomiske vanskeligheder

Tiderne er ikke længere lige så venlige ved aristokraterne, som har været født med titler og penge.

Den aristokratiske familie må i lighed med mange andre i Italien skille sig af med palæer, jord og godser, der har været i familiernes besiddelse i århundreder.

Familien har ikke længere råd til at passe øen, som er en del af en beskyttet marine-park, hvor turister ynder at snorkle og dykke.

- Godset har altid været en familiejuvel, men der er ingen grund til at hænge fast i noget, vi ikke længere bruger, siger Paola Pilo Bacci, grevinden hvis familie har ejet øen siden 1600-tallet, til CNN Travel.

- En ny ejer vil kunne puste nyt liv i øen og tårnet, som var majestætisk og fortjener at blive genopbygget.

Køber du øen, vil du kunne nyde oldgamle romerske relikvier, mens der i vandet og i revene bor hummere, søanemoner og koralarten madrepora oculata.

Perfekt til solbadning og svømning uden forstyrrelser.

