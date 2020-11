Køb ubådstur til Titanic

Titanic hviler på Atlanterhavets bund 3,8 kilometer under havets overflade.

Her har det ligget siden det chokerende forlis i 1912. Kun nogle få hundrede mennesker har i årenes løb været nede og se 'skibet, der ikke kunne synke' med egne øjne.

Og her taler vi ikke hr. og fru Jensen, men videnskabsmænd, dokumentarister og filminstruktør James Cameron, der er manden bag den berømte filmatisering af ulykken.

Men nu har du chancen. I sommeren 2021 agter virksomheden OceanGate Expeditions nemlig at dykke i ubåd til Titanic, og planen er at tage turister med.

Det skriver Telegraph.

Ikke set i 100 år: Nu er kamæleon genopdaget

En meget dyr billet

Hvis du skal med ombord, kræver det, at du har mere end småpenge på lommen. En billet koster knap 800.000 kroner.

OceanGate Expeditions specialiserer sig i forskning under vand, men er ny udi turisme.

Der er dog ikke tale om turisme i klassisk forstand. Turisterne er nærmere et vedhæng til det hold af havbiologer, arkæologer og ubådsveteraner, der skal på undervandsmission for at udforske Titanic og gøre nye opdagelser, før det er for sent. Mange frygter nemlig, at skibet vil blive nedbrudt af bakterier i løbet af de kommende år.

- Vi tager turister med, fordi vi ønsker at give flere mennesker et vindue til at kigge ned i havets dyb og til det historiske Titanic-hvilested, siger Stockton Rush, direktør i OceanGate, til Telegraph.

Han håber at give de medrejsende turister en oplevelse for livet, om end turisterne nok skal regne med, at en del ting for længst er gået i forrådnelse.

- Alle knogler er væk, og der er ingen kroppe. Men der er støvler, sko og tøj, som viser, hvordan folk så ud for 100 år siden, siger Stockton Rush.

Mysterium løst om gådefulde vulkaner

Ingen mennesker i 15 år

Indtil nu har 36 mennesker booket billet til ekspeditionen, der er planlagt til otte dage og har afgang fra Newfoundland i Canada. Når de ankommer til Titanic-sitet, skal de stå i kø for at få lov at gå ombord på ubåden, hvor der kun er reserveret sæder til tre turister.

Der er sat seks-otte timer af til at dykke ved det gamle skibsvrag, hvor man også kan forvente at møde nogle af de 300 havdyr, der lever i området - heriblandt hajer.

OceanGate har tidligere forsøgt at arrangere kommercielle ubådsture til Titantic, men er foreløbig blevet nødt til at udskyde til 2021. Bliver det til noget, er det første gang i 15 år, at Titanic får besøg af bemandede ubåde.

Titanic sank 15. april 1912, da det sejlede ind i et isbjerg på sin jomfrurejse fra Southampton til New York. Ulykken kostede cirka 1500 mennesker livet.

Knastør sten græder: Uluru blevet til vandfald