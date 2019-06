København dropper markedsføringen af Nyhavn

Hvis turismen i landets hovedstad fortsat skal være bæredygtig, er det nødvendigt, at flere turister gennem markedsføring får øjnene op for andre bydele end Indre By, mener Wonderful Copenhagen.

De vil gerne have turister til at bevæge sig mere rundt i byen, tage på ture ud af byen og i endnu højere grad komme i løbet af hele året.

Midlet til at nå det mål er eksempelvis at droppe promovering og markedsføring af Nyhavn i den internationale markedsføring.

Det skriver Wonderful Copenhagen i en pressemeddelelse.

Modsat i mange andre byer er der opbakning fra lokale københavnere til turismen i byen. 80 procent af københavnerne bakker således op om, at deres by fortsat skal markedsføres som destination for rejsende. Det fremgår af Wonderful Copenhagens analyser.

- I København er vi i den situation, at der samlet set er stor opbakning fra de lokale, og det giver os både en mulighed for og en pligt til at handle proaktivt i forhold til at mindske de udfordringer, der kommer, når flere mennesker fremover vil besøge byen. Derfor ændrer vi nu strategien for, hvilke fortællinger og attraktioner der skal markedsføre hovedstaden – så vi breder byen endnu mere ud over for de besøgende, siger Mikkel Aarø-Hansen, administrerende direktør i Wonderful Copenhagen, i pressemeddelelsen.

Slut med Nyhavn

Har man gået en tur i Indre By i sommerperioden, er det tydeligt, at turister fylder meget i gadebilledet. Det har man også bemærket hos Wonderful Copenhagen, og derfor vil man arbejde for at sprede turisterne mere ud til resten af hovedstaden.

Eksempelvis vil Nyhavn ikke længere indgå i markedsføringen af hovedstaden, og hovedparten af indholdet i markedsføringen vil fremover handle om områder uden for Indre By.

Samtidig vil 75 procent af Wonderful Copenhagens digitale markedsføring fokusere på hovedstaden som rejsedestination om efteråret, i vintermånederne og om foråret – uden for højsæsonen.

- Turister vil fortsat i høj grad besøge Indre By og de mange og kendte attraktioner. Vi arbejder på at skabe en større spredning i turismen, både geografisk og sæsonmæssigt. Vores analyser viser, at de rejsende er interesserede i at kombinere storbyen med oplevelser uden for byen. Samtidig kan vi se, at jo flere bydele de besøger, jo mere tilfredse rejser de hjem. Så potentialet for at skabe større spredning er tilstede, og det kan og skal vores markedsføring bidrage til, siger Mikkel Aarø-Hansen.