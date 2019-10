København dumpet: Disse steder skal du besøge i 2020

Hvert år kårer rejseforlaget Lonely Planet de bedste byer, lande og regioner i verden, som er et besøg værd.

Sidste år blev København kåret som den bedste by. I år tager østrigerne prisen. Det er Mozarts fødeby, Salzburg, som er kåret til den bedste by i 2020. Lonely Planet begrunder blandt andet valget med, at Salzburg Festival fylder 100 år i 2020.

- En af verdens bedste fejringer af den klassiske musik, som altid garanterer en fest for opera, klassisk musik og drama, skriver Lonely Planet

Festivalen løber af stabelen i slutningen af maj, og det anbefales, at man planlægger i god tid, hvis man vil sikre sig overnatning og billetter.

Bhutan er det bedste land

Lonely Planet har kåret Bhutan, som det bedste land at besøge i 2020. Destinationer, som bliver nævnt af Lonely Planet, bliver ofte meget populære. Men Lonely Planet har netop valgt dette land, fordi det ikke er overfyldt af turister.

- Bhutan klarer sig godt i forhold til bæredygtighed. Det er verdens eneste udledningsnegative land, og kongedømmet forventes at blive det første fuldt økologiske land i 2020, skriver Lonely Planet som en del af begrundelsen for valget.

Hvis du ikke vil rejse hele vejen til Sydasien for at besøge det bedste land, så kan det næstbedste måske også gøre det. Lonely Planet nævner England, som det andet bedste land at rejse til i 2020. Her nævner de Englands kyststrækning som det ideelle rejsemål.