København får ny havn til 800 millioner kroner

København står til at få en ny havn, der ventes at komme til at koste et storslået millionbeløb at opføre.

Det skriver Berlingske.

Det foreløbige estimat for projektets omkostninger lyder på 700 til 800 millioner kroner, som blandt andet skal gå til 550 meter kaj, en naturpark og to kraner.

Der er med andre ord ikke alene tale om en ny havn, da havnen også skal fungere som terminal til containere.

Terminalen skal placeres ved Ydre Nordhavn med direkte forbindelse til Øresund, og den kommer til at erstatte den eksisterende containerterminal på Levantkaj.

Efter planen skal den nye terminal desuden være større end den, der lige nu er på Levantkaj, oplyser Anne Skovbro, som er direktør for By & Havn, der er bygherrer på projektet.

- Den eksisterende terminal på Levantkaj udgør cirka 140.000 kvadratmeter. Når den nye terminal i Ydre Nordhavn er fuldt udbygget, vil den udgøre cirka 165.000 kvadratmeter, siger hun til Berlingske.

Terminalen kommer til at fungere som et knudepunkt for indleveringer af varer til København og det øvrige Sjælland, hvorfor Anne Skovbro betegner den som 'en kommerciel nødvendighed'.

Copenhagen Malmø Port (CMP) bliver operatør på den nye terminal.