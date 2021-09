København skal have ny stor naturpark

Stort. Nyt. Grønt.

Sådan lyder de overordnede visioner for Københavns kommende naturpark i Nordhavn, som efter planen står til at blive dobbelt så stort som Kongens Have og få udsigt over Øresund.

Men selv om der i forvejen er store tanker på tegnebrættet fra kræfterne bag projektet, beder Københavns Kommune nu københavnerne om hjælp til at idéudvikle yderligere på det, der skal blive til det nye Naturpark Nordhavn.

- Med naturparken i Nordhavn får vi et nyt, grønt fristed, og jeg glæder mig til at høre københavnernes bud på, hvordan vi gør parken attraktiv for alle, både motionister og naturelskere, siger Lars Weiss (S), overborgmester i Københavns Kommune, i en pressemeddelelse.

Alle kan bidrage

Det forventes, at borgere kan byde ind med idéer til projektet fra september til december i år.

Det vil blandt andet foregå gennem fokusgruppeinterviews, via sociale medier, og dertil vil der også blive afholdt en naturparkdag med gåture og dialogmøder i området. Kommunen opfordrer alle københavnere, der har lyst, til at fortælle om deres idéer.

Københavns Kommune vil præsentere og samle op på københavnernes besyv på projektet under et borgermøde i november.