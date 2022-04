Københavns helt store turistattraktion om foråret springer ud

Hvis du befinder dig i København i løbet af påsken, så kan du med fordel sætte kurs mod en af byens helt store forårsattraktioner.

Hvert forår strømmer tusindvis af turister og københavnere nemlig til Bispebjerg Kirkegård for at se de populære, japanske kirsebærtræer i flor for blandt andet at tage billeder af de lyserøde blomsterknopper til de sociale medier.

Det vides aldrig med sikkerhed, præcist hvornår træerne springer ud, da det i høj grad afhænger af vejret i forårsmånederne, men ifølge Københavns Kommune, så er der gode chancer for at opleve de lyserøde forårsbebudere i løbet af påskedagene, skriver TV 2 Lorry.

- Blomsterne er tæt på at poppe. Vi kan ikke styre naturen, men vi regner med, at alleen går i fuld blomst tirsdag, onsdag eller torsdag, udtaler Jakob Tamsmark, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, til mediet.

Ingen restriktioner i år

Før coronapandemien anslog Københavns Kommune, at omkring 150.000 mennesker valfartede til kirkegårdens lyserøde blomster allé, mens træerne blomstrede, hvilket typisk varer i fire uger.

Men på grund af pandemien så Københavns Kommune sig nødsaget til at indføre en række coronarestriktioner for at minimere risikoen for smitte blandt de mange besøgende.

I år vil der dog ikke være coronarestriktioner på Bispebjerg Kirkegård, og du kan således opleve synet af de blomstrende træer - og menneskemængden - på tæt hold.

Til gengæld har Københavns Kommune opsat nogle skilte, som viser, hvordan besøgende skal bevæge sig gennem kirkegårdens allé.

Samtidig opfordres der til, at gæster skal vise hensyn til de personer, der kommer til kirkegården på grund af kirkens anliggender.

