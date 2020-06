Københavns kanalbåde frygter blodbad

På en varm og solbeskinnet sommerdag som i dag ville man normalt kunne se udenlandske turister stå i kø langs kajen i Nyhavn.

Sommeren er nemlig højsæson for kanalrundfart i Københavns havn. Men i år frygter selskabet bag de 17 kanalbåde, Canal Tours, der er ejet af svenske Strömma, at de varme måneder bliver et historisk lavpunkt.

- Det bliver et blodbad denne sommer, siger Mads V. Olesen, der er adm. direktør for selskabets danske afdeling, til standby.dk.

Afhængig af udenlandske turister

Havnerundfartschefen hæfter sig ved, at udlændinge udgør 80 procent af passagererne.

Samtidig kritiserer han, at det har været bøvlet at finde ud, hvilke regler der har været gældende under coronakrisen. Til standby.dk fortæller han, at der ingen særskilt regulering har været for kanalbådene:

- Vi har spurgt sundhedsmyndighederne, der sagde, at det ikke var en sundhedsfaglig vurdering, men en politisk beslutning. Vi spurgte politiet, men de ville ikke godkendte enkeltstående områder. Vi har så talt med vores brancheorganisation, Dansk Industri, der siger, at der ikke er nogen restriktioner for en virksomhed som vores.

Den 15. juni åbner grænserne for turister fra Norge, Island og Tyskland.

Se også: Tid til en dukkert: Nu må friluftsbadene åbne igen

Genåbner i næste uge

Kanalrundfart er med ca. 800.000 passagerer om året en af de mest populære turistattraktioner i Danmarks hovedstad.

De seneste måneder har kanalbådene ligget stille på grund af coronakrisen.

Mandag 8. juni stævner en enkelt af de eldrevne kanalbåde, ’Den Grimme Ælling’, ud igen. Kanalbåden har plads til 167 passagerer, men får til at starte med kun lov at blive fyldt halvt op, da der skal være et ledigt sæde mellem alle passagerer.

Hvis der bliver solgt billetter nok, vil flere af de 17 kanalbåde blive sat i vandet.

Rejsebranchen raser: Værst tænkelige udmelding