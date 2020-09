Københavns Lufthavn blandt Europas mest passagervenlige lufthavne

Københavns Lufthavn lægger sig flot i toppen af international forbrugerundersøgelse over de mest passagervenlige lufthavne i Europa

Det er hårde tider i lufthavnene. Også i CPH, hvor tredje langdistanceflyselskab netop har lukket ned i kølvandet på corona. Men som et lille lys i coronamørket udmærker lufthavnen i Kastrup sig i ny international undersøgelse.

Den internationale forbrugerorganisation Consumer Choice Center rangerer i sin anden årlige europæiske lufthavnsundersøgelse de 30 største lufthavne i Europa i forhold til passagervenlighed. Og her indtager CPH en flot tredjeplads. Det skriver CHECK-IN.

CPH overgås kun af lufthavnen i Zürich i Schweiz og Düsseldorf i Tyskland på henholdsvis en første- og andenplads. Til gengæld lægger CPH sig langt foran de øvrige nordiske hovedlufthavne. Stockholm Arlanda-lufthavnen ligger på en 14. plads, mens Helsinki indtager 18. pladsen, og Gardermoen i Oslo rangerer som nummer 21, skriver CHECK-IN.

Corona præger resultatet

Det har været et lufthavnsår, der om noget har været præget af covid-19. Derfor har spørgsmålet om plads været afgørende i undersøgelsen. Ifølge mediet rangerer lufthavne med mere plads pr. passager højere i analysen. Consumer Choice Center har i år desuden valgt at tilføje ekstra point til lufthavne med covid-19 testfaciliteter som et vigtigt kriterium.

Undersøgelsen er godt nyt for CPH, der er rykket tre pladser frem siden sidste år. Derimod kan de ærgre sig i Stockholm, hvor Arlanda er rykket seks pladser ned, skriver CHECK-IN.

