Københavns Lufthavn forventer passagerfald på 70 procent

Mere afstand mellem passagerer: For at undgå, at de rejsende står for tæt, arbejder lufthavnen på at skabe en bedre fordeling af rejsende i lufthavnens område. Det betyder, at det som udgangspunkt kun vil være hver anden check-in pult, der åbnes i forbindelse med indtjekning. I sikkerhedskontrollen vil der desuden kun være åbnet for hvert andet sikkerhedsspor.

Øget information for at undgå større grupperinger: Via højttalerudkald opfordres de rejsende til at holde afstand og undgå at stå i større grupper, mens de opholder sig i lufthavnen.

Garanti for fortsat service for rejsende: For at opretholde et minimum af service og mulighed for, at de rejsende kan få både mad og drikke i lufthavnens områder, er der indgået aftaler med visse af lufthavnens forpagtere af restauranter og butikker, at de holder åbent i de kommende 14 dage. Øvrige butikker og restauranter kan frivilligt vælge, om de ønsker at holde åbent i lyset af den væsentligt lavere passageraktivitet. Restauranter, der holder åbent, sørger for tiltag, der gør, at gæster sidder i passende afstand.

Derudover har Københavns Lufthavn indført en ekstraordinær høj rengøringsstandard med fokus på at følge de seneste retningslinjer fra Statens Serum Institut.

Kilde: Københavns Lufthavn