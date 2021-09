Københavns Lufthavn skal have en større togstation

Københavns Lufthavn skal udvides frem mod 2025 for at få plads til flere passager- og godstog

Københavns Lufthavn står til at blive udvidet med flere togperroner til gavn for både passagerer og godstransport.

Der sker for at sikre den nødvendige udvidelse af Øresundsbanen, som lige nu er en tæt trafikeret og derfor stærkt udfordret jernbanestrækningen mellem København og Malmö over Øresundsforbindelsen.

Og da Femern Bælt-forbindelsen står til at åbne i 2029 forventes det, at der vil komme endnu mere trafik af godstog på banen.

Det skriver Sund & Bælt.

To nye perroner

Konkret skal der bygges to nye perroner på 350 meter, som begge skal være ved jernbanesporerne nord for Københavns Lufthavns Terminal 3.

Når udbygningen er færdig, vil alle tog i retningen mod København, Fyn og Jylland afgå fra de to nye perroner, mens retningen mod Sverige vil afgå fra de allerede eksisterende perroner ved Terminal 3, hvilket samlet set vil skabe mere plads på togstationen.

Den 18 kilometer lange Femern Bælt-forbindelsen skal sammen med Øresundsbanen sikre en kortere forbindelse mellem Skandinavien og resten af Europa.



Projektet om udvidelsen af Københavns Lufthavn kaldes 'Ny Kastrup Lufthavn Station' og ventes at stå klar til brug af passagerer ultimo 2025.

