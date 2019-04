Københavns Lufthavn strejkeramt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Medarbejdere hos Copenhagen Flight Services (CFS) har her til morgen omkring klokken 8 nedlagt arbejdet og er gået til fagligt møde.

Det oplyser pressechef i Københavns Lufthavn, Kasper Hyllested, til Ekstra Bladet.

CFS's personale håndterer lavprisflyselskaberne Easyjet og Ryanair samt nogle mindre selskaber - herunder Laudamotion, Wizz Air og Transavia.

- Det er selskaberne i lavprisfingeren - Finger F. Vi er ved at danne os et overblik over situationen og opdaterer løbende på cph.dk, siger Kasper Hyllested.

- Afgangene i morges kom afsted, men som udgangspunkt bliver der ikke håndteret fly lige nu, siger pressechefen.

- Der er ingen fly, der er afgået fra Finger F siden klokken 08, oplyser Kasper Hyllested klokken 9.45 til Ekstra Bladet.

Dermed er følgende fire afgange foreløbig ikke kommet på vingerne:

8.40 til Berlin med Easyjet

8.40 til Bruxelles med Ryanair

8.50 til Eindhoven med Tranavia

9.00 til Milano med Ryanair

- Alle passagerer har fået besked på at afvente yderligere info hos gate-personalet, siger Kasper Hyllested.

Klokken 10.50 har ovenstående afgange fået nye afgangstider mellem klokken 11 og 12, men der er stadig intet nyt om, at medarbejderne i CFS er gået i arbejde igen.

---opdateres---