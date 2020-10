Københavnsk Michelin-restaurant genåbner

Det har været et turbulent år for Kadeau, der både har været ramt af konkurs og ildebrand

For ti måneder siden havde Kadeau-koncernen både en Michelin-restaurant på Bornholm og i København, men så begyndte en vanvittig rutsjebanetur.

Først kom corona og slog benene væk under Kadeau, der måtte erklære sig konkurs i slutningen af marts. I maj blev det så annonceret, at en ejerkreds med prominente navne som den tidligere fodboldspiller Thomas Kahlenberg og håndboldstjernen Mikkel Hansen var klar til at puste nyt liv i den hæderkronede restaurantkoncern.

Glæden var kortvarig, for allerede kort efter udbrød der brand i restauranten på Bornholm, der dog hurtigt kom på benene igen.

Nu er Kadeau så parat til at vende tilbage til Danmarks hovedstad. Det sker 30. oktober, hvor dørene igen slås op til lokalerne på Wildersgade på Christianshavn.

Kadeau genåbner i Wildersgade på Christianshavn. Foto: Mads Nissen

Færre borde og stole

Restauranten i København er ikke den samme som før. Flere ting er lavet om. Blandt andet er der skåret på antallet af borde og stole, så man går fra 36 til 24 gæster.

Det kunne man tro skyldes corona. Men det gør det ikke, fortæller Nicolai Nørgaard, der er chefkok og medstifter af Kadeau, til Berlingske.

- Idéen er at skære helt ind til benet med færre gæster og skrue op til næste niveau. Det er noget, vi har haft i tankerne i noget tid. Vi har brugt nedlukningen hen over sommeren til at gentænke vores koncept, siger han.

Den nye menu kommer til at indeholde 20 serveringer og et udvidet vinkort.

