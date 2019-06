Kør-selv-ferie sydpå? Her er tre af de mærkeligste p-regler i Europa

Danskerne mener egentlig som udgangspunkt, at de har godt styr på trafikreglerne, når de kører i andre lande, som f.eks. de populære ferielande Italien, Spanien og Frankrig.

Det viste en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.019 danskere foretaget af YouGov for EasyPark i sommeren 2018, hvor næsten 54 procent i undersøgelsen svarede, at de kender alle trafikregler, når de kører i andre lande.

Men nogle regler er alligevel så mærkværdige, at de kan overraske selv de mest garvede trafikanter.

Det skriver EasyPark i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen stemte de adspurgte Italien, Spanien og Frankrig ind på tre af pladserne i top fire over de lande i Europa, som de mener har de trafikregler, som er sværest at forstå.

Og det er da også i Italien, Spanien og Frankrig, vi skal kigge hen for at finde tre af de mere komplekse parkeringsregler i Europa. Dem kan du blive klogere på lige herunder.

Tre pudsige regler

I Italien er det som bilist vigtigt at holde øje med farverne på parkeringsbåsene og fortovet.

Blå betyder betalingsparkering, gul er reserveret til beboere og handicappede og andre med særlig parkeringstilladelse, mens hvid er gratis.

Linjen kan også være grøn, hvilket betyder, at der ikke må parkeres i hverdage kl. 8.00-9.30 og 14.30-16.00. Man kan også støde på den sjældne pink parkeringsbås til gravide og småbørnsmødre.

I Spanien er det særlig vigtigt at være opmærksom på datoen. På ensrettede spanske veje skal man nemlig på dage med ulige dato parkere i vejsiden med ulige husnumrene. Det modsatte gælder på lige datoer.

I nogle spanske byer er det, hvilken halvdel af måneden datoen er, der bestemmer, hvor du må parkere. Se efter blå og røde skilte med ‘1-15’ og ‘16-31’ i hver sin side af vejen.

Kigger vi mod Frankrig, er det især vigtigt ikke at parkere for længe. Det er nemlig ulovligt at parkere i over 24 timer i Paris og omegn, og i Frankrig bliver ulovligt parkerede biler slæbt væk på ejerens regning. Find i stedet specielle parkeringspladser til længere parkering.

For at blive klogere på p-reglerne, kan det være en god idé at tjekke FDM.dk, hvor du kan holde dig ajour med lokale parkeringsregler.

