'Kollaps' ved dykkerparadis: - Døde koraller laver ikke babyer

Særligt i 2016 og 2017 blev verdens største koralrev, Great Barrier Reef, ramt af en massiv blegning, hvor store dele af revet døde.

Nu får afblegningerne af to-tredjedele af revet ifølge forskere fra Queenslands James Cook University skylden for, hvorfor antallet af nye koraller, såkaldte babykoraller, er faldet med 89 procent det seneste år.

Det fortæller BBC.

- Døde koraller laver ikke babyer, siger ledende forfatter på forskningsprojektet, professor Terry

Årsagen til det store fald i antallet af nye koraller er ifølge forskerne temperaturstigning i havene.

Forskningsprojektet har målt på, hvor mange voksne koraller langs revet, som overlevede masse-blegningen, og antallet af nye koraller, som skabes.

- Langs hele Great Barrier Reef var der et gennemsnitligt fald på 90 procent i forhold til det historiske niveau fra 1990'erne, siger medforfatter professor Andrew Baird til BBC.

Intet tilbage

Professoren fortæller, at det 'ekstraordinære' fald var uventet, og at det højst sandsynligt er revets første regenereringsproblem på stor skala.

- Babykoraller kan rejse over store afstande, og hvis et rev er dødt, er der typisk mange andre voksne i et andet rev til at forsyne de nye koraller, siger Baird.

- Nu er dødelighedens omfang så stort, at der ikke er noget tilbage til at genopbygge revet, siger han.

Forskningsprojektet viste også, at sammensætningen af babykoraller har ændret sig. Der er sket et fald på 93 procent i antallet af Acropora-koraller, som typisk er dominerende i et sundt rev.

Næsten formålsløst

Forskerne fortæller, at koralrevets genopbygning ville kunne begynde over de næste fem til 10 år, hvis der ikke skete fremtidig blegning, men med de nuværende estimater for det, er det 'utænkeligt'.

- Vi har nået et punkt, hvor lokale løsninger for koralrevet næsten er formålsløse - det eneste, der betyder noget, er tiltag mod klimaforandringer, siger professor Baird.

Great Barrier Reef blev tildelt status som verdensarv i 1981.