Kom foran i køen med en grim julesweater

Det koster en del ekstra, hvis man vil først i køen, når man boarder et fly.

Men hvis du finder din grimmeste julesweater frem, så kommer du foran i køen hos Alaska Airlines. Den 20. december, som angiveligt er nationaldag for grimme julesweatre, kan man få en priorityboarding ved flyselskabet.

Men festlighederne stopper ikke der. Flyselskabet vil også afspille julemusik, når passagererne kommer ombord samt vise gratis julefilm. Alaska Airlines serverer også specielle juledrikke ombord.

Hvis du hader julen, så skal du måske vælge et andet flyselskab.

- Vi ved, at rejser i julen kan være stressende for nogen, det er derfor, at vi sikrer os, at hvis man flyver med os på denne tid af året, så er det en oplevelse, som bringer ustandselig glæde til alle vores gæster, siger Natalie Bowman, direktør for markedsføring i Alaska Airlines, i en pressemeddelelse.

Det er tredje år i træk, at flyselskabet lancerer muligheden for en opgradering til deres kunder. Historien melder dog ikke noget om, hvor mange som har benyttet sig af tilbuddet. Men noget tyder på, at folk er vilde med grimt julestrik. De trender i hvert fald på sociale medier.