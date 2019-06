Kom med indenfor i forladt 'spøgelsespalads'

Et forladt hotel kaldet 'Spøgelsespaladset' tiltrækker massevis af turister

Et forladt og dystert hotel, der bliver kaldt 'Spøgelsespaladset' tiltrækker eventyrere verden over, hvilket har gjort hotellet til en uventet turistdestination i Bali, Indonesien.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Turistguiden Komang Budiarta har besøgt hotellet adskillige gange med turister, men han får stadigvæk kuldegysninger, hver gang han er der.

Sidst han besøgte stedet var 31. maj. Her medbragte han sit kamera for at filme det forladte hotel.

- Det er altid skræmmende, når jeg kommer her. Flere og flere personer har bedt mig om at tage dem herhen, særligt turister, fortæller Komang Budiarta.

Hotellet ser måske ikke så skræmmende ud, når man ser det på afstand, men du må ikke bedømme 'Spøgelsespaladset' på dets ydre. Tag selv på rundtur i den forladte bygning sammen med turistguiden i videoen over artiklen.

