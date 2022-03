Kom med til år 2071: Fremtidsmuseum åbnet i Dubai

Hvis du hører til en af dem, der er nysgerrig på, hvordan fremtiden kan se ud, så bør du måske overveje at planlægge en tur til Dubai.

Millionbyen har nemlig for nyligt åbnet dørene for fremtidsmuseet 'Museum of the Future', som tager gæsterne på en rejse 50 år ude i fremtiden.

Museet præsenterer forskellige bud på, hvordan fremtiden kan se ud i år 2071 i forhold til ting som anvendelse af det ydre rum, økosystemer og bioteknologi, sundhed, velvære og spiritualitet.

Museet består af syv etager, hvoraf fem af dem huser diverse udstillinger. Her kan man eksempelvis opleve udstillingen 'New Moon', der er indrettet som en rumstation, og man kan se en naturudstilling, som forestiller regnskoven Amazonas, hvor man kan komme tæt på dyre- og plantearter, der er usynlige for det blotte øje.

Museet måler 77 meter i højden og har en rund form. Dets facade består af 1024 paneler i rustfrit stål, der tilsammen dækker en flade på 17.600 kvadratmeter.

Prisen for entré er 145 DH, hvilket svarer til cirka 260 danske kroner. Der er dog gratis entré for børn under tre år og voksne over 60 år.