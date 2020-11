Kombardo åbner busrute med ny færgeoverfart

Kombardo Expressen er klar til at indtage Fyn og Sønderjylland.

Det skriver selskabet i et opslag på Facebook.

- Nøj, hvor har vi glædet os til at dele den her nyhed med jer.

Artiklen fortsætter under opslaget …

Populær pause

Den nye rute går mellem København og Sønderborg, men byder samtidig på det for mange tiltrængte afbræk med færgen, som har gjort selskabet så populært.

I stedet for at køre over Lillebæltsbroen og passere forbi Fredericia og Kolding, så gør bussen stop i Faaborg på det sydlige Fyn, hvor den stiger ombord på Alslinjens færgerute mellem Bøjden og Fynshav.

- På færgen tilbyder vi den gode Barista-kaffe, lidt at spise eller bare en god pause, siger Molslinjens kommercielle direktør Jesper Skovgaard i en pressemeddelelse.

Fire daglige afgange

Kombardo Expressen forventer en samlet rejsetid på fire timer og ti minutter.

Ruten starter op med fire daglige afgange - en dobbelttur frem og tilbage.

- Vi sætter i gang til juletrafikken, men vi er klar til at sætte yderligere busser ind, så snart behovet melder sig, siger Jesper Skovgaard.

Første afgang er 11. december 2020.

