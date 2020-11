Kombardo Expressen udvider med ny rute

Fra 27. november kan du køre med Kombardo Expressen mellem Aarhus og Helsingør, Hillerød, Roskilde og Holbæk.

Det skriver Kombardo Expressen på sin hjemmeside.

Dermed føjer det danske busselskab fire nye stop til sit rutenetværk, der i forvejen tæller en række byer rundt om i landet.

Ligesom med selskabets andre ruter tager bussen vandvejen med Molslinjens katamaranfærge mellem Sjællands Odde og Aarhus.

- Prisen er en god gammel kending, nemlig fra bare 99 kroner, skriver selskabet i et opslag på Facebook.

To daglige afgange

Det er Molslinjen, der står bag Kombardo Expressen, som køres af Herning Turist.

Selskabet forventer, at der vil være en times længere rejsetid på ruten, end hvad det tager at køre den direkte Kombardo-rute fra København via Sjællands Odde til Aarhus. Det fortæller PR- og kommunikationschef Jesper Maack til standby.dk.

- Vi starter den nye rute stille og roligt med to daglige afgange fra Helsingør og to fra Aarhus. Går det godt, kommer der flere afgange, siger han.

Kombardo Expressens eksisterende ruter har en halv million passagerer om året.

