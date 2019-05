Kombardo: Molslinjen vil slå rekord på én sejlads

Til gengæld for at skulle møde op i god tid, får bilisterne turen til en særlig lav pris

Når bilister fredag 10. maj skal med Molslinjens færge Express 4 fra Aarhus, skal de sørge for at komme i god tid. Rederiet vil nemlig gerne slå rekorden for flest biler på en enkelt afgang mellem Aarhus og Odden.

Det skriver Jyllands-Posten Aarhus.

For at slå den gamle rekord, skal personalet finde plads til mere end de 363 biler, som var antallet af biler på den gamle rekord fra maj 2015.

Se også: Rejsende kan betale færgebilletten med nummerpladen

Molslinjen beder sine kunder i bil komme i god tid til afgangen 10.45, så personalet har ekstra god tid til at få placeret alle biler optimalt på færgen.

- Vi skal have god tid til lastningen. Det betyder, at på afgangen for rekordforsøget skal vi have gæsterne til at møde ekstra tidligt op. For at være sikker på at få alle med skal vi have en time til at laste færgen, siger Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, til Jyllands-Posten.

Lavere pris

Umiddelbart kan det lyde som en dårlig deal for kunderne, at de skal komme i god tid, for at et rederi kan slå deres egen rekord, men Molslinjen forlanger til gengæld kun 99 kroner for at komme med denne ene overfart.

Se også: Solvejg raser mod Molslinjen: Blev sendt ind i 'fin afdeling' og flået

- Vi vælger at lave rekordforsøget en fredag formiddag, hvor vi normalt har mange biler med - men hvor der ikke er så mange personer i bilerne. På den måde kan vi få tilstrækkeligt med biler med uden at støde på den øvre grænse for antallet af passagerer, da vi selvfølgelig ikke på nogen måde går på kompromis med sikkerheden, forklarer Jesper Skovgaard til Jyllands-Posten.

Rederiet forventer, at det vil være muligt at få 425 biler med på overfarten.