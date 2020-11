Kommer med på berømt liste: Rejs hertil i 2021

Du skal rejse til Færøerne i 2021, hvis du er på jagt efter en ægte rejseoplevelse.

Det mener i hvert fald det anerkendte rejsebogsforlag Lonely Planet, som for nyligt har kåret deres bud på 'Best Travel 2021'.

Her er Færøerne kommet med på listen som en af verdens bedste såkaldte Community-destinationer sammen med blandt andre Australien, Colombia og Cambodja.

Community Connection-kategorien hylder destinationer, der giver 'autentiske og uforglemmelige oplevelser, som også giver noget tilbage til det lokale fællesskab'.

Lonely Planets Best in Travel-liste er sammensat af en række rejseeksperter, der udvælger de destinationer, der er 'must-sees' lige nu.

Færøerne er kommet med på listen over verdens bedste såkaldte Community-destinationer. Foto: PR

Stor ånd

På Færøerne er man meget beærede over at være kommet på Best of Travel 2021-listen.

- Anerkendelsen fra Lonely Planet er ganske særlig for os her på Færøerne, fordi netop fællesskabet er kernen i vores hverdag, siger Guðrið Højgaard, direktør hos Visit Faroe Islands.

- Vi er en lille nation med en stor ånd, og det betyder utroligt meget at blive anerkendt som netop det. Året i år, 2020, har naturligvis også været en prøvelse for os, ligesom det har for resten af verden, men vi er stolte af, at vi har bevaret vores fællesskabsånd, som kun er blevet styrket af krisen. Og så glæder vi os ellers til at tage hjerteligt imod gæster igen i 2021, siger hun.

Lonely Planets dommere er blandt andet blevet imponerede over, at Færøerne har holdt fast i det ægte, autentiske og et roligt tempo, og at det er lykkedes at undgå masseturismens udfordringer og konsekvenser.

Et anderledes år

Hos Lonely Planet forventer man, at rejseåret 2021 bliver helt anderledes, end det vi har været vant til.

- At rejse bliver en meget mere hensynsfuld øvelse i 2021, end vi nogensinde har set før. Best in Travel 2021 hylder mennesker, steder og organisationer, der gør det at rejse til noget rigtigt godt. Det er blevet endnu vigtigere i løbet af et år, hvor covid-19 har forstyrret og underprioriteret rejser. Best in Travel 2021 afspejler, hvordan rejser kan bidrage til bæredygtighed, fællesskab og inklusivitet og viser, hvordan vi bedst kan udforske verden på en ansvarlig måde, siger Luis Cabrera, adm. direktør i Lonely Planet.

