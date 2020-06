Kommunalt kæmpeprojekt: Sætter sheltere op rundt om Fyn

Med cirka 1100 kilometer kystlinje vil det være en krævende opgave for selv den mest garvede vandrer eller motionscyklist at tage hele turen rundt om Fyn.

Nu er der imidlertid ikke længere så langt mellem overnatningsstederne, når energidepoterne løber tør. I en årrække har de fynske kommuner nemlig arbejdet på at binde Fyns kystlinje sammen af shelterpladser, og det er nu en realitet.

Denne sommer er det således muligt at overnatte på en af de i alt 36 pladser, der er døbt Blå Støttepunkter, langs kysten.

- Dermed er der nu shelterpladser med nye moderne sheltere jævnt fordelt hele vejen rundt langs kysterne af Fyn og Det Sydfynske Øhav, skriver Assens Kommune i en pressemeddelelse.

Se også: Coronakrisen skaber rift om badebassiner

Arbejdet med at opstille shelterpladser langs kysten er dog ikke helt færdigt endnu, men forventes ifølge kommunen at fortsætte ind i 2021.

17 af de 36 shelterpladser åbnede allerede i 2015, og her har efterspørgslen angiveligt været stor. Man skal booke et shelter på forhånd for at få lov at overnatte der, og ifølge portalen Bookenshelter.dk blev der sidste år overnattet 12.500 gange i shelterne.

Det forventes, at coronakrisen får antallet af overnatninger på shelterpladserne til at stige i år, skriver Assens Kommune.

Se også: Dansk lufthavn har mistet vigtig førsteplads