Kommune i stormvejr: Vil bygge badehotel i forreste klitrække

Planerne om et nyt badehotel i den lille by Vorupør i Thy skaber vrede i lokalbefolkningen

- Hvorfor skal den danske vestkyst med djævlens vold og magt tivoliseres?

Sådan spørger en bruger i Facebook-gruppen Vorupør imod havbadehotel, hvor det lige nu vælter ind med vrede opslag.

Årsagen er Thisted Kommunes planer om at bygge et luksushotel i den lille by Vorupør.

Hotellet skal have en yderst fornem adresse. Det skal ligge i forreste klitrække og med en fantastisk udsigt til Vesterhavet. Det skal bestå af fire bygninger med spafaciliteter, restaurant og plads til 80 gæster.

Ifølge dr.dk vil hotellet tiltrække turister for omkring 55 millioner kroner om året.

Men det er de lokale ligeglade med. De elsker området, som det er i dag, med dets uberørte natur og aktive lystbådemiljø.

Betonmonster

I skrivende stund har 1800 personer tilmeldt sig protestgruppen på Facebook.

Det er mere end dobbelt så mange som de 800 indbyggere, der bor i Vorupør.

- Lad denne smukke natur være i fred for mursten, skriver en person, mens en anden forudser, at det kommende hotel bliver et 'betonmonster'.

Ifølge erhvervsfisker Allan Munk, der har stiftet gruppen, risikerer stedet at miste sin magi, hvis kommunens gør alvor af sine planer, fortæller han til dr.dk

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og lystbådehavne er stigende i Thisted Kommune.

Alligevel vil de lokale politikere have mere. Den jyske vestkyst skal nemlig være blandt 'Nordeuropas mest attraktive kystdestinationer og en drivkraft for vækst i turismen i Danmark', som det hedder i en strategierklæring fra 11 vestkystkommuner.

Ifølge 1. viceborgmester Niels Jørgen Pedersen (V) er der behov for at øge hotelkapaciteten, der sakker bagud. Det skal dog ske i dialog med lokalbefolkningen, medgiver han til dr.dk.

- De skal høres omkring det her, og så er det jo derfra, at vi tager vores beslutning.