Kongehusets møbler skal under hammeren

Drømmer du om at bo som de kongelige?

I så fald får du snart muligheden. I alt fald kan du byde på en række af kongehusets møbler, når de skal under hammeren 2. marts ved auktionshuset Bruun Rasmussen.

Det skriver Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse.

Møblerne har en helt unik og fascinerende historie, hvor flere af dem blandt andet har stået til rådighed for kongelige, adelige og fyrster på Bernstorff Slot i Nordsjælland og Amalienborg Slot i slutningen af 1800-tallet.

Det gælder blandt andet et forgyldt møblement, som har tilhørt Christian IX på Bernstorffs Slot og et mahognibord, som har stået på Frederik VIIIs palæ på Amalienborg Slot, som senere har været i Prinsesse Thyras ejendom, der ligger ved siden af.

Mahognibordet, som tilhørte Frederik VIIIs og sidenhen Prinsesse Thyra, er vurderet fra 50.000 til 75.000 kroner. Pressefoto: Bruun Rasmussen

'Pompøse møbler' med 'fascinerende historier'

Begge dele kommer til salg på auktionen, hvilket er til stor ære for Bruun Rasmussen, lyder det i pressemeddelelsen.

- De møbler, vi sætter på auktion hos Bruun Rasmussen, har ofte fascinerende historier, og denne gang er bestemt ingen undtagelse, siger Henrik Schleppegrell, vurderingsekspert og leder i afdelingen for ældre møbler hos Bruun Rasmussen.

- Det er let at forestille sig, hvordan disse smukke og pompøse møbler i slutningen af 1800-tallet har tronet på de danske slotte og sat rammerne for fornemme middagsselskaber i kongeligt lag.

Tilhørte 'Europas svigerfar'

Det føromtalte møblement stammer fra 1800-tallet og består af en sofa samt fire stole, som altsammen er lavet af forgyldt træ, der er beklædt med grøn velour.

Møblerne tilhørte blandt andre Kong Christian IX, som også er bedre kendt som 'Europas svigerfar', da hans børn giftede sig ind i flere af de europæiske konge- og fyrstehuse.

Møblementet stod, som nævnt, på Bernstorff Slot, som var Christian IXs sommerresidens, som jævnligt fik besøg af royale og adelige fra hele Europa.