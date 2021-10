Konkurs påvirker tusindvis af danskere

Rejseselskabet Bravo Tours skulle have mere end to tusinde danskere på efterårsferie via flyselskabet Great Dane Airlines, som nu er gået konkurs

Tusindvis af danskere har booket en tur til Syden i uge 42 - skolernes efterårsferie - som ligger lige rundt om hjørnet.

Men for dem, som har booket deres charterrejse via rejseselskabet Bravo Tours, har den ellers planlagte ferie taget en uventet drejning.

For mandag gik blev det nordjyske flyselskab Great Dane Airlines erklæret konkurs.

Et flyselskab, som Bravo Tours i op mod tre år har haft et tæt samarbejde med, og som altså stod til at flyve mere end 2000 danske turister på efterårsferie via omkring 23 fly fra henholdsvis Aalborg, Billund og Kastrup Lufthavn.

Derfor har Bravo Tours arbejdet på højtryk for at finde en akut løsning, hvor de har måttet erstatte flyene, så de mange feriegæster kunne komme afsted.

Heldigvis er rejseselskabet kommet i mål med missionen, selvom det har krævet mange kræfter at nå dertil, fortæller administrerende direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj.

- Det er ærgerligt, at det er sådan. Great Dane Airlines var et godt flyselskab, der gav god service, og vores gæster var glade for dem. Så det gør ondt, siger han til Ekstra Bladet.

- Det er klart, at det selvfølgelig også er en økonomisk byrde. Vi kunne sagtens have sagt, at folk fik deres penge tilbage, men vi har valgt at prioritere. Vi vil ikke ødelægge folks efterårsferie.

Uventet besked

Peder Hornshøj fortæller, at han ikke havde set konkursen hos Great Dane Airlines komme, hvorfor det var 'frustrerende' at få den uventede besked.

Han forsikrer dog, at de feriegæster, hvis flyafgange er blevet berørt af konkursen, ikke vil mærke en betydelig forskel.

- Langt de fleste flyvninger er blevet arrangeret til at gå på de tidspunkter, som man oprindeligt skulle have rejst. Der er nogle få stykker, hvor de enten skal lidt tidligere eller lidt senere afsted, siger han.

Ifølge Peder Hornshøj er der kun tale om et enkelt fly, som skulle have gået fra Aalborg Lufthavn til Costa Del Sol, hvor det ikke har været muligt at få et nyt fly sat ind. I stedet er de pågældende turister blevet tilbudt et andet rejsemål.

Peder Hornshøj kan ikke sætte eksakte tal på, hvor mange feriegæster, der er berørt af de ændrede flyrejser, men han vurderer, at der er tale omkring 2500 til 2600 personer.