Kontroversiel statue af Marilyn Monroe skaber splittelse

Mens nogle kalder statuen for 'Palm Springs Eiffeltårn', synes andre, at den er 'absurd'

En godt otte meter høj statue af det famøse Hollywood-ikon Marilyn Monroe er vendt tilbage til Palm Springs i Californien, og det har skabt røre.

Statuen 'Forever Marilyn' er nemlig inspireret af en scene fra filmen 'Den Søde Kløe', hvor den afdøde skuespillers kjole blæser en smule op. Besøger man 'Forever Marilyn', som er placeret foran Palm Springs kunstmuseum, får man derfor et glimt af den høje kvindes trusser.

Det skriver Reuters.

Et udsyn flere finder upassende, herunder den 50-årige Brooks Thomas, som bor i den californiske by.

- Det er fuldstændig absurd, at du skal se bagsiden af et par underbukser, når du forlader museet, siger han til Reuters.

Monroe-skulpturen er ikke den første af sin slags til at skabe debat i USA, da statuer af Christopher Columbus blev pillet ned sidste år, fordi han ifølge nogle amerikanere er ansvarlig for folkedrab og udnyttelse af indfødte amerikanere.

Der er fuld udkig op under kjolen på den 17 ton tunge statue. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix Statuens tilbagevenden fik demonstranter til at samles foran kunstmuseet i protest tidligere på måneden. Foto: Frederic J. Brown/Ritzau Scanpix

En turistmagnet

Den omdiskuterede statue af Marilyn Monroe kom til Palm Springs i 2012, inden den blev lejet ud til New Jersey i 2014. I løbet af de næste tre år oplevede man stor interesse fra turister, som stod i kø for at få et billede med den tårnhøje skulptur.

At den nu er tilbage i Palm Springs, skaber derfor begejstring hos flere af millionbyens indbyggere.

- Statuen er god for lokal samfundet og god for forretningen. Den bliver Palm Springs’ Eiffeltårn, siger John McDermott til Reuters.

'Forever Marilyn' forventes at være i Palm Springs de næste tre år.