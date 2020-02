Kostbare bonsai-træer stjålet fra museum

To bonsai-træer er blevet stjålet fra et amerikansk museum

To meget kostbare og plejekrævende bonsai-træer er blevet stjålet fra Pacific Bonsai Museum i staten Washington, USA.

To mennesker blev set på museets videoovervågning, hvor de ubemærket søndag morgen går ind til en udstilling med bonsai-træer og tager to eksemplarer. Begge mennesker var iført hættetrøjer, hvor hætten var oppe over hovedet, så signalementet er sparsomt. Det skriver museet i en pressemeddelelse.

- Det er virkelig en nedslående følelse, fordi som kurator, er jeg den ansvarlige for deres fysiske pleje. Det er virkelig frustrerende, når du har investeret mange år på at passe dem - og det er ikke kun min tid, men alle de mennesker, som har passet dem de sidste 75 år, siger museumskuratoren Aarin Packard til CNN.

Museet håber, at træerne vil blive afleveret tilbage, da træerne højst sandsynligt ikke vil overleve uden nogen med ekspertise passer dem.

Kan hurtige blive syge

Et af de stjålne træer er et japansk sort fyrretræ, som ifølge museet blev plantet i en blikdåse under 2. Verdenskrig. En mand ved navn Juzaburo Furuzawa passede træet, mens han var fængslet i en japansk interneringslejr.

Det andet træ er af arten sølvblad. Det begyndte at vokse som et bonsai-træ i 1946. Træet blev skabt af den kvindelige bonsai-kunstner Kiyoko Hatanaka.

Museet passer omkring 150 træer, men har kun 50 - 60 udstillet af gangen. Museet vil ikke give en eksakt værdi på de to træer, men siger, at det er flere tusind dollars værd.

Sølvblads-bonsaiet er skabt af en kendt bonsai-kunstner, kvinden Kiyoko Hatanaka. Det blev stjålet søndag morgen. Foto: Pasific Bonsai Museum

Det er ikke første gang, at nogen har stjålet et træ fra museet. I 2015 stjal en tyv et enebær-bonsai. Træet blev returneret nogle dage efter, men det var ifølge museet meget skadet. bonsai-træet var blandt andet taget ud af sin krukke, og museet oplyser, at det stadig er ved at komme sig her år efter. Træerne kan meget hurtigt blive syge, hvis man ikke har ekspertise i at passe dem.

Museet håber, at tyvene returnere træerne, og de vil i den anledning ikke anmelde dem. De vil bare gerne have deres træer tilbage.

- Vi tror, at der er en chance for, at disse træer kan komme sig. De tilhører vores fælleskab og har en dyb historie at fortælle, siger Kathy McCabe, direktør for Pacific Bonsai Museum.