Kostede familie 56.000 kr. at trodse hjemrejseråd

En familie skulle være på rundrejse i autocamper i New Zealand i en måned fra 3. marts til 3. april 2020 med DANexplore.

Imidlertid opfordrede den danske regering 13. marts alle danskere til at komme hjem, og DANexplore skrev samme aften til familien for at orientere dem.

Men familien var ikke bestemt på at komme hjem.

'Vi har valgt at forsætte vores camperferie efter rejseplanerne', hedder det i sagsfremstillingen fra Pakkerejse-Ankenævnet.

16. marts bad rejsearrangøren familien genoverveje beslutningen, og 19. marts skrev DANexplore med et nyt forslag til hjemrejsebilletter 29. marts. Disse kostede i alt 38.000 kroner ekstra, som familien accepterede og bekræftede over for rejsearrangøren, at 'vi har vores rejseforsikring til at dække ekstra omkostninger'.

Men familien fik afslag fra deres forsikringsselskab på de ekstra udgifter, da de var kommet hjem.

'Afslaget begrundes i, at vi har købt en pakkerejse hos jer', skrev familien til DANexplore, og bad om en erstatning for de nye hjemrejsebilletter, hotelophold nær lufthavnen samt dækning af tabt ferie i 11 dage - i alt 55.999 kroner.

Det ville DANexplore dog ikke dække, og skrev til Pakke-Rejseankenævnet:

'Fra vi første gang kontakter kunderne, til Singapore lukker deres lufthavn, er der gået 10 dage. På de 10 dage kunne vi uden problemer have fået gæsterne hjem næsten uden merpris, hvis de havde lyttet til opfordringen fra Danmarks udenrigsminister og DANexplore om at rejse hjem'.

Og Pakke-Rejseankenævnet er enig med DANexplore.

'Da klageren trods Udenrigsministeriets opfordring og rejsearrangørens gentagne anbefaling om at rejse hjem snarest muligt valgte at fortsætte rejsen, finder Ankenævnet, at risikoen for den opståede situation påhviler klageren', hedder det i afgørelsen fra 29. september 2020.