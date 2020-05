Kræver 400 timer per fly: Selskab pakker alle fly ned

400 mandetimer eller rundt regnet 11 arbejdsuger, hvis én fuldtidsansat skulle gøre det. Så lang tid tager det at gøre et enkelt Airbus A330 klar til længere tid på parkeringspladsen.

Det er med andre ord en tidskrævende affære, når coronakrisen tvinger flyselskab efter flyselskab til at parkere store dele af deres flåde på landingsbanerne, som det f.eks. er sket i Københavns Lufthavn.

Alene Brussels Airlines har ifølge mediet parkeret alle sine 52 fly, og de skal efter planen først lette igen 15. maj. Selv om det umiddelbart kan virke som en overkommelig periode, kræver det en meget omfattende gennemgang af flyet.

Alt skal pakkes ind

Airbus har lavet en manual til formålet, som flyselskabet skal følge – og det er her, timerne begynder at rulle. For at sikre flyet mod rust, sollys og redebyggende fugle skal jetmotorer, landingsstel, alle vinduer og sæder pakkes ind, dækkes af og tapes til.

Forpligtelserne stopper dog langtfra, når alt er dækket af. Check-in.dk skriver, at flyselskaberne herefter skal lave inspektioner på samtlige fly én gang om ugen, ligesom flyenes hjul skal drejes hver eneste dag. Ellers risikerer man, at de bliver ødelagt af flyets vægt.

Opgaverne er så omfattende, at de ifølge mediet kræver 30 fuldtidsansattes fulde opmærksomhed hos Brussels Airlines.

Flyene fra det belgiske flyselskab er ikke overraskende blevet parkeret i Zaventem-lufthavnen lidt udenfor Bruxelles. I Københavns Lufthavn har især SAS og Norwegian gjort fly klar til længere tids stilstand – her er ifølge DR plads til op til 80 parkerede fly.

