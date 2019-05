Kræver erstatning fra flyselskab: - I tager mine ben og min værdighed

Stearn Hodge, en 68-årig canadisk mand, siger, at han aldrig vil glemme ydmygelsen ved at skulle trække sin krop hen over gulvet på et hotelværelse på den ferie, der skulle have været en fejring af hans og konens 43-års bryllupsdag.

Det skriver CBC.

Hodge mistede sin venstre arm og sit højre ben i en arbejdsulykke i 1984, og derfor er han afhængig af en elektrisk scooter, når han skal bevæge sig.

Men da han skulle boarde et United Airlines-fly i Calgary International Airport tilbage i februar, meddelte flyselskabets personale Hodge, at de ville konfiskere de batterier, som han bruger i sin elektriske scooter, og som derfor ikke ville fungere.

- At måtte kravle hen over gulvet foran min kone er det mest ydmygende, jeg kan forestille mig. Det afslører, hvor ægte mit handicap er. Jeg har ikke været den samme siden, fortæller Hodge til CBC.

Se også: Flyselskab i strid modvind: Efterlod 67-årig kvinde i sin kørestol natten over

Sikkerhedsrisiko

Årsagen til konfiskationen af Hodges batterier og reservebatterier til scooteren er ifølge CBC, at litium-batterier kan udgøre en potentiel brandfare.

Men reglerne på området dikteret af International Air Transport Association (IATA) tillader folk med handicap at rejse med kompakte litium-batterier til medicinske apparater som en del af håndbagagen.

Se også: Lam passager tvunget til at tisse i vandflaske

Hodge fortæller, at ingen fra Canadian Air Transport Security Authority eller United Airlines ville lytte på ham eller læse hans medbragte IATA-dokumenter, som altså viser, at hans batterier er tilladt ombord, hvis flyselskabet på forhånd har godkendt. En godkendelse som Hodge havde fået forinden, ligesom han havde talt direkte med selskabet for at sikre sig, at han kunne få batterierne med.

- De tager mine ben - men ikke blot det, også min værdighed, siger han til CBC.

Han kan kun bære benproteser i kortere tid på grund af ubehag og fare for infektion, og han kan heller ikke køre en manuel kørestol, da han kun har en arm. Desuden er hans kone ude af stand til at skubbe en manuel kørestol, da hun er under behandling for kræft.

Brugte ferien i sengen

Som resultat af, at han ikke havde batterier med til sin elektriske scooter, endte det, der skulle have været en romantisk tre ugers fejring af deres bryllupsdag, som en ydmygende oplevelse for Hodge.

Han brugte således store dele af ferien bundet til sengen, og når han skulle udføre basal personlig hygiejne, var han tvunget til at trække sig selv hen over hotelværelsets gulv til badeværelset.

Se også: Stephen smidt af fly fordi han sov

- En bryllupsdag burde handle om at mindes, hvordan man blev forelskede, og at holde den magi i live. Det blev jeg forhindret i. Jeg kravler på tværs af gulvet, og det er ynkeligt, siger Stearn Hodge.

Nu har han hyret en advokat og kæmper for at få sin sag hørt ved den canadiske menneskerettighedsorganisation Canadian Human Rights Commission.

United siger undskyld

En talsperson fra United Airlines fortæller ifølge CBC til Go Public, at vedkommende ikke kan kommentere på Stearn Hodges konkrete sag, fordi han gerne vil have den prøvet hos Canadian Human Rights Commission.

I en e-mail sendt til Hodge fra flyselskabet skriver Tatricia Orija, som er complaint resolution official, at 'det ser ud til, at vi handlede i strid med de føderale handicapkrav,' og samtidig tilbyder hun Hodge og hans kone et værdibevis til selskabet på 800 dollars.

Samtidig undskylder hun i mailen for 'ulejligheden'.

- En ulejlighed er, hvis det regner på din ferie. Det her var et livsændrende moment for mig og min kone, siger Hodge om mailen.

Se også: Flyselskab får hug: Bandt syg kvinde fast i kørestol