Kræver erstatning: Kvinde bedt om skifte flysæde på grund af sit køn

To gange er britisk-israelske Melanie Wolfson blevet bedt om at forlade sit flysæde, mens hun har været ude at flyve med easyJet.

Og hvorfor så det? River hun de andre passagerer i håret? Har hun ingen billet?

Næh nej, det er såmænd bare, fordi hun er kvinde.

Melanie Wolfson bor i Tel Aviv, men flyver jævnligt til London, hvor hun er opvokset.

Indtil for nylig skete det med easyJet, der er det største lavprisselskab i Storbritannien. Men nu mener Melanie Wolfson, at hun er blevet udsat for kønsdiskrimination.

Hun har derfor sagsøgt easyJet med krav om 130.000 danske kroner i erstatning.

Og nu har easyJet bøjet sig så langt, at de har undskyldt og er gået med til at udbetale et ukendt beløb i erstatning til hende.

Det skriver Guardian.

Ultraortodokse jøder

Den første af de to episoder fandt sted i 2019. Da Melanie Wolfson indfandt sig på sit sæde ved siden af en ultraortodoks jøde og hans søn, blev hun bedt om at bytte sæde med en mandlig passager nogle rækker væk.

Hun var 'fornærmet og ydmyget', men gik alligevel med til det, fordi hun ikke ville være skyld i forsinkelser.

I januar 2020 var situationen stort set den samme, men nu afviste Melanie Wolfson anmodningen fra to ultraortodokse jøder om at forlade sit sæde. Men mændene havde en løsning til at undgå fysisk kontakt med hende, så de fandt bare to kvinder, der gik med til at bytte flysæde med dem.

Besætningen på easyJet skred hverken ind og forsvarede Melanie Wolfsons ret til sædet.

Men nu har piben altså fået en anden lyd, og easyJet meddeler, at de vil forny deres personalepolitik for at undgå lignende episoder i fremtiden.

