'Kraftig' anbefaling fra EU: Tag mundbind på i toget

EU har ændret sine retningslinjer, så det nu anbefales at tage mundbind på under togrejser

Var der halvanden til to meter mellem dig og dine medpassagerer på hele turen, sidste gang du rejste med toget?

Hvis ikke, anbefaler EU nu, at du bærer mundbind. Tirsdag ændrede EU's European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) sine retningslinjer for togrejser, og her blev den nye anbefaling tilføjet.

- Brug af ansigtsmasker anbefales kraftigt til både personale og passagerer i tog og på stationer. Og særligt, når den ideelle afstand på halvanden til to meter ikke er mulig, skriver ECDC ifølge mediet i de nye anbefalinger.

Og EU stopper ikke her. Nu anbefales det blandt andet også, at passagererne skal have mulighed for at købe mundbind på stationerne, ligesom togpersonalet skal oplæres i, hvordan man bruger dem forsvarligt.

Der er med andre ord lagt op til, at passagererne skal tage de samme forholdsregler i toget som på flyrejsen. I mange af verdens lufthavne – inklusive de danske – har det længe været obligatorisk at bære mundbind, ligesom det også er et krav hos en lang række flyselskaber.

Herhjemme har Sundhedsstyrelsen dog ingen planer om at lave tilsvarende anbefalinger for togrejser, idet smittespredningen vurderes til at være 'fortsat lav'.

– Vi er opmærksomme på rapporten fra ECDC, og vores vurdering er umiddelbart, at anbefalingerne i den flugter meget fint med vores reviderede anbefalinger, skriver styrelsen til TV2 og fortsætter:

– Men vi følger området tæt i forhold til, om det skulle blive nødvendigt at ændre eller skærpe anbefalingerne i Danmark. I øjeblikket er smittespredningen fortsat lav, og derfor er vores anbefalinger uændrede.

Hvis man havner i en situation, hvor man i f.eks. et tog ikke har mulighed for at holde en meters afstand, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man forsøger at undgå ansigt-til-ansigt kontakt og har ansigtet i samme retning som f.eks. en sidemand.

