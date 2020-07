Krig om kongespil-regler: Sådan skal du kaste

Det er højsæson for havespil og dermed skænderier om, hvad man må og ikke må. Vi har set nærmere på reglerne for klassikerne kubb og kroket

'Kubb' og 'kongespil' - 'kroket' eller 'krocket'? Kært barn - og gode havespil, åbenbart - har mange navne.

Førstnævnte er et af de mest populære.

- Det officielle navn er 'kubb', og det er formentlig svensk, fortæller Lars Hazelton, underviser og seniorprojektleder ved Gerlev Center for Leg & Bevægelse, hvor Ekstra Bladet har været på besøg.

- Det bliver også kaldt kongespil og vikingespil, fordi nogle af dem, der lancerede spillet, oppe fra Gotland, påstod, at det gik helt tilbage til vikingetiden, og at det faktisk var opfundet på Gotland.

- Her i Gerlev Legepark, der ved vi også, at der er kilder, der beskriver det som spejderbowling, og det er fra Danmark i 1930’erne.

Splitter familier

Men én ting er uenighed om navnet. En anden er, hvilke regler der egentligt gør sig gældende i spillet.

- Der er sket mord i familien på den her, griner Lars Hazelton.

Bliv enige om reglerne inden i går i gang, lyder rådet fra Lars Hazelton. Foto: Emma Svendsen

- Jeg ser både her i legeparken og ude omkring, at folk spiller på mange forskellige måder. Og grundlæggende er min holdning, at man må sådan spille, som man har lyst til, bare man er enig inden man starter.

- Der har vi jo problemet, og der starter balladen, hvis man sådan skal forhandle reglerne hen ad vejen, uddyber Lars Hazelton.

- Hvad bør man afklare, inden man går i gang?

- Hvis man følger Gerlevs regler, så er rammerne nogenlunde enkelte.

- På Gerlev har vi over 30 års erfaring i at formidle de her gamle spil til alle mulige mennesker, og derfor plejer vores regler at fungere rimeligt godt.

- De er enkle, de er klare, og de er forholdsvis entydige, lyder det fra Lars Hazelton, som du kan se og høre uddybe i videoen øverst.

De officielle 'Kubb' spilleregler fra Gerlev Legepark.

En ting bør man dog ifølge Lars Hazelton holde sig fra langt fra, når man spreder træklodserne ud på græsplænen hjemme i baghaven.

- Overhåndskastet i de her kastespil, det vil vi gerne undgå, fordi det bliver meget voldsomt.

- Et af de få uheld, vi har haft her, det var faktisk en, der ikke hørte efter og kastede og ramte en anden, der var ude på bænken.

- Det var ikke så godt. Det kostede lige lidt tid på sygehuset.

Evig diskussion

Også kroket, eller 'krocket', som det kan staves, hitter hos danskerne. Men ligesom med kubb, kan reglerne skabe splid, når køllerne kommer i hænderne.

- Hvis man går på de rigtige kroketklubber, så skal jeg love dig for, at du får regler. Gerlevs kroketregler er lidt forenklede, så de fleste af os kan være med, siger Lars Hazelton, underviser og seniorprojektleder ved Gerlev Center for Leg & Bevægelse.

- I klubberne har man nogle lidt kraftigere køller, og så må man kun bruge en hånd.

- Men vi er jo i hyggehavestemning, så vi bruger bare helt almindelige køller, som man kan købe de fleste steder.

Kroket er et af de havespil, man kan bruge rigtig mange timer på.

- Den engelske overklasse, som jo har fundet på det her forfærdelige spil, de kunne jo bruge en hel sommereftermiddag her, mens stuepigerne gjorde klar til five o'clock tea.

Lidt hurtigere kan du blive helt klar på reglerne i indslaget herunder.