Krigen ændrer på liste over verdens mest magtfulde pas

Krigen i Ukraine har nu fået indflydelse på, hvilke nationaliteter der har verdens mest magtfulde pas.

Det skriver CNN.

Med magtfuld menes der de pas, som har flest visumfri rejsemuligheder rundt om i verden.

Det er det britiske rådgivningsfirma for statsborgerskab og opholdstilladelser Henley & Partner, der rangerer de mest rejsevenlige pas, og ifølge deres seneste opgørelse, er der nu ændret på rangeringen.

Det skyldes blandt andet, at mange lande har ændret deres indrejsepolitikker som følge af krigen. Blandt andet har nogle lande helt droppet visumkravene for indehavere af ukrainske pas, hvilket betyder, at Ukraine er kommet højere op på listen over magtfulde pas.

Samtidig anslår rapporten, at krigen også har betydning for placeringen af de russiske pas, da nogle destinationer ikke længere udsteder visum til russiske statsborgere.

Henley & Partner formoder, at det vil få en mere betydelig effekt i løbet af de kommende måneder.

Rusland falder på listen

Listen beror sig på data fra International Air Transport Association (IATA), som siden 2006 har overvåget verdens mest rejsevenlige pas.

Ifølge listen over andet kvartal af 2022 er Ukraine steget en plads på listen, sådan at landet nu har en 34. plads. Således kan landets statsborgere nu rejse til 192 destinationer uden et visum forud for deres ankomst. Der er dog under nogle særlige forudsætninger, hvorfor landet fortsat ikke er rangeret i toppen af listen.

Omvendt er Rusland faldet med fire pladser, hvor landet nu indtager en 49. plads på listen, og indehavere af de russiske pas kan nu rejse til 117 lande uden et visum.

De seneste data indikerer klart 'krigens dybe og måske irreversible påvirkning på bevægelsesfriheden', hedder det i rapporten.

- I takt med at værdien af det russiske pas hurtigt falder, og verden åbner sine døre for ukrainere, er det helt klart, at det pas, du har, bestemmer over din skæbne og har en dramatisk indflydelse på de muligheder, du har, lyder det fra Christian H. Kaelin, formand for Henley & Partner.

Samme i toppen

Det er fortsat de samme lande, der er placeret øverst på listen, hvor Japan og Singapore deler førstepladsen. Begge lande har adgang til 192 destinationer uden visum.

Nederst på listen er Afghanistan, hvor landets statsborgere kun kan få adgang til 26 lande uden at ansøge om et visum på forhånd.

Danmark er på en delt fjerdeplads sammen med Østrig, Holland og Sverige med umiddelbar adgang til 188 lande. I oktober 2021 delte Danmark kun plads med Østrig, men Sverige og Holland er nu steget fra en femteplads, som de før delte med Portugal, Irland og Frankrig.

Nu er Storbritannien også kommet op på en femteplads, efter at have været på en delt syvendeplads.

