Krigen kan gøre pakkerejser dyrere

Hvis prisen på pakkerejser stiger, kan forbrugere have ret til at få penge tilbage, lyder det fra Forbrugerrådet Tænk

Den russiske invasion af Ukraine har fået priserne på flybrændstof til at stige.

Ikke alene kan det gøre, at det bliver dyrere at flyve fremover. Det kan også påvirke prisen på pakkerejser.

Det skriver branchemediet Standby.dk.

De to ting hænger ofte sammen, da flyrejse oftest er inkluderet i pakkerejsen.

Så når flyrejser stiger i pris, vil pakkerejser typisk følge samme mønster.

Men hvis du gruer for, at din bestilte pakkerejse lige pludselig kan stige meget i pris på grund at de høje priser på flybrændstof, så frygt ej.

Stiger rejsen med mere end otte procent lige op til afrejse, så kan rejsearrangører kan ikke kræve, at forbrugeren betaler for pakkerejsen.

Sådan lyder meldingen fra Vagn Jelsøe, chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk.

- Det står i pakkerejseloven, at man kan hæve prisen op til otte procent, hvis der er særlige begrundelser. Er prisstigningen over otte procent, kan forbrugeren hæve købsaftalen og skal have hele beløbet tilbage.

Annulér rejsen hurtigt

Mediet har også været i kontakt med Henrik Specht, direktør Rejsearrangører i Danmark (RID), der fremhæver samme pointe.

Han forklarer, at forbrugere har ret til fuld refusion af pakkerejsen inden for 14 dage, efter rejsen er annulleret, hvis rejsen stiger med de otte procent.

Det forudsætter dog, at forbrugeren har annulleret pakkerejsen hos rejsearrangøren umiddelbart efter, at prisforhøjelsen har fundet sted. Ellers vil det blive betragtet som om, at forbrugeren har godtaget den forhøjede pris.

Hvis det er tale om prisstigninger som følge af brændstofpriserne, der er under de otte procent, kan forbrugeren ikke kræve fuld tilbagebetaling for rejsen.