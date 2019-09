Krigshærget land vil satse på turister

Sydsudan har i mange år været plaget af borgerkrig, men en skrøbelig fredsaftale har i et års tid sikret en vis form for stabilitet.

Derfor er verdens yngste land begyndt at se fremad.

Landets indtægter er i høj grad afhængig af udvinding af olie, men nu ser landet også turisme som en mulighed for at styrke landets økonomi. Det skriver The Guardian.

Men hvordan er det egentlig at være turist i Sydsudan?

Det er der få mennesker, som ved. Men en dansk mand fra København har prøvet det. Sidste år rejste han til Sydsudan på turistvisum.

Fem års borgerkrig

Ideen til besøget kom i november sidste år, da Carsten Lillelund Pedersen besøgte en ven i Uganda. Der fik han ideen til at tage et smut forbi Sydsudan, når han nu alligevel var på de kanter.

- Jeg gik ned til Sydsudans ambassade i Ugandas hovedstad Kampala. Det var en besynderlig oplevelse, for Sydsudan har ingen turister. Jeg siger så, at jeg gerne vil have et turistvisum, og de kigger bare på mig, og spørger; 'Hvorfor vil du det?'

Godt spørgmål. Hvorfor vil han egentlig det?

To måneder tidligere i september 2018 har regeringen indgået en fredsaftale med landets oprørsgrupper. Fem års borgerkrig er slut. Krigen har kostet 400.000 mennesker livet og sendt befolkningen ud i hungersnød. Ikke lige et land man forbinder med turisme og safari-ture.

- Jeg tager til alle steder. Jeg lever i en rus af, at alt kan lade sig gøre, siger Carsten Lillelund Pedersen til den engelske avis.

Man kan godt kalde Carsten for en eventyrer. Selv siger han, at han godt kan lide at drømme og samtidig opfylde sine drømme. Han lever for at se verden, møde nye kulturer og bestige bjerge.

Fokus på turisme

I februar holdt Sydsudans Ministerie for Natur og Turisme for første gang en tredages marketing workshop, hvor de havde inviteret organisationen East Afrian Community. Her forsøgte de at finde ud af, hvordan man brander et land, som i den grad har brug for et nyt image.

Sudsydan arbejder også sammen med Uganda, Kenya og Tanzania - alle lande, som allerede har etablerede turismeindustrier - for at gøre det lettere for turister at rejse over grænserne.

Det er derfor relativt simpelt at få et turistvisum, hvis man er i et af de lande. Carsten Lillelund Pedersen fik også et turistvisum på bare tre timer, selvom myndighederne ikke havde udstedt noget før.

Ifølge The Guardian, vil regeringen markedsføre sig på deres kulturelle og geografiske diversitet.

- Landet har 64 forskellige stammer - og så er der mulighed for river-rafting på Nilen, bjergbestigning og natur-bevaringsturisme, siger Jorseph Oroto, direktør for landets turisme til The Guardian.

Der er 16 rejsebureauer i landet og 180 hoteller i hovedstaden Juba. Men der er hårdt brug for investeringer, hvis landet skal tiltrække turister.

Lang vej endnu

Siden Carsten Lillelund Pedersen besøgte landet sidste år er stabiliteten ikke blevet meget bedre. Oppositionen og regeringen har stadig problemer med at overholde fredsaftalen og arbejde sammen. Det gør også, at investorer er tilbageholdende. Freden er stadig skrøbelig.

- Sydsudan er et spændende land, bortset fra urolighederne. Der er meget smuk natur i landet, og klimaet er også meget behageligt, siger han.

Carsten Lillelund Pedersen medgiver, at der er lang vej inden, det bliver normalt at rejse dertil. Han tror, at det måske vil være muligt om fem år.

- Sydsudan er nødt til at finde ud af, hvad de godt kunne tænke sig. Hvis ikke der er nogle tilbud til turisterne, så kommer der kun sådan nogle vildfarne turister som mig, som bare tør, siger han.

Forhold dig til sikkerheden, så går det

Carsten Lillelund Pedersen boede først på et hotel, men flyttede så i stedet over til en FN-camp for NGO'er, da kvaliteten af hotellet ikke var så god. Han fortæller, at der var udgangsforbud om natten, og hvis man ville forlade hovedstaden Juba, så skulle det ske med militærescorte.

Det lykkedes derfor ikke for eventyreren at komme ud og bestige et bjerg, hvilket han gerne ville. Efter fire dage i landet, hvor han kun brugte tid i Juba, rejste han videre.

Hvis man vil til Sydsudan nu, så anbefaler Carsten Lillelund Pedersen, at man tager sine forbehold i forhold til sikkerheden og gør sig klart, hvad man kan forvente. Så skal det nok gå.

- Det er stadig et krigshærget land, men det er på vej til at blive bedre. Det er ikke let, men man må jo finde ud af, hvad der skal til. Det er ikke umuligt. De skal have stabilitet, og det er de ved at skabe sig. Og så skal de prøve at have nogle aktiviteter, som turisterne efterspørger, siger Carsten Lillelund Pedersen.