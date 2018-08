Krise under opsejling: Verden får brug for 800.000 nye piloter

Hvis du har en drøm om at blive pilot, så skal du slå til nu. For der bliver i den grad brug for flere piloter i fremtiden

Det bliver højst sandsynligt ikke lige så nemt at bestille sin sommerferie i sydens sol i fremtiden.

I hvert fald ikke hvis den amerikanske flyproducent Boeings forudsigelser går i opfyldelse. Ifølge flyproducenten vil verden nemlig komme til at mangle næsten 800.000 nye piloter inden 2037 for at kunne følge med den stigende efterspørgel.

Det skriver Forbes.

Det vurderes, at efterspørgslen på kommercielle flyvninger vil blive fordoblet i løbet af de næste 20 år, således at der i 2037 vil være brug for 43.000 flere kommercielle flyvemaskiner, hvis luftfarten skal kunne følge med efterspørgslen.

Og selvom diskussionen om den kommende pilot-krise ikke er ny i sig selv, så vækker Boeings nye tal alligevel opsigt, da flyproducenten sidste år vurderede, at der 'blot' ville mangle 637.000 piloter i 2036, hvor tallet nu ligger på 790.000.

På nuværende tidspunkt er der 295.000 piloter verden over, og derfor er det altså en del mennesker, der skal vælge at blive pilot i de kommende år, hvis den globale krise skal undgås.

Så slemt bliver det i Europa

Og det er da heller ikke sikkert, at der er tid til, at vi kan snige os udenom krisen, da strengere regler i de senere år har betydet, at det er sværere og tager længere tid for piloter at blive ansat hos flyselskaberne.

F.eks. har amerikansk lovgivning siden 2013 krævet, at andenpiloter skal have minimum 1500 flyvetimer, hvis de skal flyve på større kommercielle fly, hvor antallet førhen lå på blot 250 timer.

Derudover skal andenpiloter have yderligere 1000 flyvetimer for at være kvalificeret til at fungere som kaptajn.

- På trods af en stærk global lufttrafikvækst er luftfartsindustrien udfordret, når gælder arbejdskraft, hvilket giver anledning til bekymring omkring et globalt pilotunderskud på kort sigt, siger Keith Cooper, direktør for uddannelse og professionelle tjenester hos Boeing Global Services.

Ifølge Boeings rapport bliver efterspørgslen særligt stor i Asien og Stillehavsområdet, hvor der vil blive brug for 261.000 piloter i løbet af de næste 20 år. I Europa vil der blive brug for 146.000.

Flere europæiske flyselskaber er da også i de seneste år blevet konfronteret med pilotmanglen, hvilket blandt andet har skabt store problemer for det populære lavprisselskab Ryanair.

Men også flere skandinaviske flyselskaber - såsom SAS og Norwegian - har inden for de seneste år måtte melde ud, at de mangler piloter.

