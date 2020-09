Krisen kradser i Disney World

Mickey Mouse, Fedtmule og Anders And.

Der plejer at være liv og glade dage i Walt Disney’s forlystelsesparker, som findes i forskellige variationer rundt om i verden. Men sådan er det ikke i år.

Den største Disney World ligger i Orlando, Florida, og her er coronakrisen for alvor begyndt at gøre ondt. Det skriver The Sun.

Disney World – der ikke er én forlystelsespark, men et gigantisk underholdningsdistrikt, der består af adskillige parker, biografer, underholdningsarenaer, hoteller og restauranter – har været åben siden 11. juli.

Desværre er gæsterne ikke fulgt med.

Faktisk er der så lidt gang i Disney Worlds karruseller og rutsjebaner, at man har været nødt til at skære i åbningstiderne i flere af parkerne. Nu frygter man en bølge af lukninger i forlystelseskomplekset.

Højsæsonen blev ødelagt

Disney Worlds krise ses mest tydeligt ved, at man i månederne april-juni led et tab på omkring 12,5 milliarder kroner.

Så kom sommeren og genåbningen, som man håbede, skulle redde regnskabsåret, men på samme tidspunkt eksploderede coronavirus i Florida. I juli registrerede staten hver dag omkring 10.000 nye smittede, viser tal fra Worldometer.

De udenlandske turister, der normalt udgør en betydelig del af parkens gæster, kunne heller ikke hjælpe. I den nærmeste lufthavn Orlando International Airport er de oversøiske flyvninger nærmest gået i stå, og man er gået fra 60.000 til 20.000 daglige passagerer, hvoraf de fleste er amerikanere.

Eventyrslottet Cinderella Castle i Disney World i Florida. Foto: Jing Xi Lau/Unsplash

Senest har Disney World så valgt at skrotte den årlige Halloween-fejring. Temafesten plejer at være efterårets store trækplaster, men i år er efterspørgslen ikke stor nok til, at det kan løbe rundt.

- Vi har taget den svære beslutning om at aflyse dette års Mickey's Not-So-Scary Halloween Party, skriver Disney World på sin hjemmeside.

Disney World i Florida havde 75 millioner besøgende i 2018. Ifølge Orlando Weekly gør det forlystelseskomplekset til den mest besøgte turistattraktion i USA.

