Kritisk situation: Turister tilladt ved pyramiderne

De første turister i månedsvis lagde i sidste uge vejen forbi pyramiderne i Giza, Egypten.

Den verdenskendte turistattraktion er en af de steder, som landets myndigheder har valgt at genåbne efter længere tids nedlukning under coronakrisen. Også Det Røde Hav er igen tilgængeligt for turister, ligesom lufthavnene melder klar til at tage imod dem.

Der er bare ét men: Genåbningen sker nemlig, samtidig med at antallet af coronasmittede galoperer opad i Mellemøsten.

Det skriver TV2, der citerer Al Jazeera.

Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO er der på nuværende tidspunkt registreret over én million coronasmittede i Mellemøsten, og langt størstedelen af dødsfaldene er noteret i Egypten, Irak, Iran, Pakistan og Saudi-Arabien.

Det får WHO til at kalde situationen kritisk.

- Vi står på en kritisk tærskel i regionen, siger lederen af WHO i Mellemøsten, Ahmed al-Mandhari, til Al Jazeera.

Ifølge Ahmed al-Mandhari var antallet af registrerede tilfælde i juni højere end det antal, der er blevet registreret i de foregående fire måneder tilsammen.

Spørger man WHO-lederen, skyldes stigningen dels mere omfattende testning, dels tilbagerulningen af restriktioner. Han opfordrer derfor til, at man tager sine forholdsregler.

- Når restriktionerne lempes, betyder det ikke, at man også kan lempe på ansvar og sociale forholdsregler, siger Ahmed al-Mandhari til Al Jazeera.

