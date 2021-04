Kroatien ændrer vaccinekøen: Vil have turisterne tilbage

Et nyt tiltag skal sørge for, at mere end 160.000 ansatte bliver vaccineret, så turister kan bydes velkommen

I Kroatien er forberedelserne til en sommer fuld af turister gået i gang. Mens en stor del af Europa kæmper med langsom udrulning af vacciner, har det kroatiske Ministerium for Turisme og Institut for Folkesundhed fremlagt en plan for, hvem i landet der skal forrest i køen til de to stik.

Planen prioriterer vaccination af ansatte i turistsektoren og vil etablere flere teststeder for turister, som vælger at besøge den populære turistdestination.

Det oplyser rejseselskabet Croatia Full of Life i en pressemeddelelse.

- Kroatien er blandt de første, der begynder at vaccinere ansatte inden for turismen, og dette er ekstremt vigtigt for os. Ikke kun for at beskytte vores folk i denne udsatte sektor, men også for at styrke vores position som en sikker destination, siger turisme- og sportsminister Nikolina Brnjac.

Test lige ude foran døren

Turisme udgør godt 20 procent af Kroatiens økonomi, hvorfor grænselukninger har påvirket landet særlig hårdt. Derfor sætter regeringen nu alle kneb ind i kampen for at få de solglade turister tilbage over sommeren.

- Teststeder vil blive oprettet på resorts, så turister kan blive testet, når de ankommer til Kroatien, og inden de vender hjem igen, siger Nikolina Brnjac i pressemeddelelsen.

Kroatien var i februar det første EU-land, som afviste et coronapas, men reglerne har siden ændret sig, og rejsende til landet skal nu enten kunne fremvise negativ test, dokumentation for vaccination eller få foretaget en test ved ankomst.