Krokodille befriet fra dæk efter fem år

En vild krokodille i Indonesien er nu endelig blevet befriet fra det dæk, den i mere end fem år har båret omkring halsen.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Siden 2016 har lokale forsøgt at indfange dyret, efter en indbygger på den indonesiske ø Sulawesi så den svømme rundt med et motorcykeldæk omkring halsen.

Krokodillen måler 5,2 meter i længde og er jævnligt blevet set ved vandkanten ved Palu-floden i det centrale Sulawesi. Det var dog først mandag i denne uge, at det lykkedes at få fat i krokodillen og få den viklet fri fra gummidækket.

Det var den 34-årige lokale fuglesælger ved navn Tili, som formåede at lokke krokodillen i land ved hjælp af kyllingekød som lokkemad. Her blev dyret bundet med reb, hvor flere lokale indbyggere hjalp til under redningsaktionen.

- Jeg ville bare hjælpe. Jeg hader at se dyr være fanget og lide, lyder det fra Tili, der som så mange andre indonesere kun benytter et navn.

I mere end tre uger har Tili forsøgt sig på at lokke krokodillen til sig. I to af forsøgene lykkedes det at få dyret fanget, men det reb, der blev brugt, kunne ikke bære krokodillens vægt.

Tredje gang var lykkens gang, og efter dækket blev fjernet fra krokodillens hals, blev den igen sat fri i floden.

The Guardian skriver, at det ikke kan udelukkes, at nogle har placeret dækket om krokodillens hals med vilje i et fejlslagent forsøg på at indfange den.

Det mener man, fordi det ikke er usædvanligt, at mennesker forsøger at fange vilde krokodiller med henblik på at holde dem i fangenskab som kæledyr.

Krokodillen blev i første omgang kendt i 2020, hvor de lokale myndigheder udlovede en dusør til dem, der formåede at fange dyret og befri den fra dækket. Sidenhen afblæste myndighederne aktionen, da man frygtede for, at det kunne skade krokodillens ve og vel.

Tilis indsats bliver dog hyldet af det lokale naturfredningsagentur.

- I går (mandag, red.) var en historisk dag for os, vi er taknemmelige for, at krokodillen endelig blev reddet, og vi værdsætter alle de lokale, der har udvist bekymring for det vilde dyreliv, siger Hasmuni Hasmar, der er ansvarlig for det lokale naturfredningsagentur.

Foto: Muhammad Rifki/Ritzau Scanpix