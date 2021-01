Krydstogtselskab vil kun sejle med vaccinerede

Jo ældre du er, desto længere kan du stille dig frem i vaccinekøen.

Sådan lyder parolen i de fleste lande, og i det lys er det ikke så underligt, at det britiske krydstogtselskab Saga Cruises som det første i verden kræver af sine passagerer, at de er vaccineret mod coronavirus.

Saga Cruises specialiserer sig nemlig i rejser til +50-årige.

Det skriver blandt andet CNN og BBC.

Mere konkret forlanger Saga Cruises, at alle passagerer har fået deres to doser af en godkendt vaccine mindst 14 dage inden afgang.

Besynderligt nok gælder kravet ikke for selskabets besætningsmedlemmer.

Seychellerne åbner grænser for alle med vaccinepas

Ro og sikkerhed

Flere eksperter mener, at vaccinekrav kan blive den helt store trend i rejseåret 2021, hvorfor man også diskuterer indførelsen af et vaccinationspas.

Saga Cruises har spurgt sine kunder, om de støtter tiltaget. Og det gør 95 procent.

- Vores kunder vil have den ro og sikkerhed, som det giver at blive vaccineret og at vide, at ens medpassagerer også er vaccineret, oplyser Saga Cruises i en pressemeddelelse.

Oveni kravet om vaccine vil det britiske selskab sejle med færre passagerer end normalt, ligesom det har udskudt forårets krydstogter på ubestemt tid.

Storbritannien er det land i Europa, der er nået længst med at vaccinere sin befolkning, viser en opgørelse fra Our World in Data.

9,36 procent af briterne har i skrivende stund modtaget det første af to stik.

Nyt lavprisflyselskab til Danmark