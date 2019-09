Krydstogtskibe fragter flygtninge til USA

Massive ødelæggelser efter orkanen Dorian har efterladt 70.000 mennesker hjemløse, mens 43 mennesker er fundet omkomne. Et tal myndighederne på Bahamas forventer vil stige.

Flere krydstogtskibe er derfor gået ind i nødhjælpsarbejdet.

Se også: 70.000 har akut brug for hjælp efter voldsom orkan

Bahamas Paradise Cruise Lines fragtede i lørdags mere end 1100 evakuerede mænd, kvinder og børn fra Bahamas til Florida.

Samtidig har selskabet valgt at bruge skibet Grand Celebration til at fragte redningspersonale og forsyninger til Grand Bahama Island, som er et af de hårdest ramte områder på Bahamas.

- Ud over Bahamas, har vi ikke noget andet hjem, så det er som om, at ødelæggelserne er i vores baghave. Vi føler, at vi er forpligtet til at gøre det her for befolkningen på Bahamas, siger direktør i Bahamas Paradise Cruise Oneil Khosa til CNN.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Folk var både lettede og bekymrede, da de ankom til Palm Beach i Florida fra Bahamas med krydstogtskibet Grand Celebration lørdag 7. september. Foto: Saul Martinez/Getty Images/AFP

Skibet var det første, som fik lov til at lægge til kaj i Freeport, men ikke det eneste krydstogtskib, som har meldt sig på banen med hjælp.

'Altødelæggende' orkan vokser

Flere kommer til undsætning

Krydstogtselskaberne The Royal Carribbean, Norwegian og Carnival cruise lines er også sejlet til Bahamas med forsyninger. Blandt andet generatorer og vand.

Ifølge The Royal Carribean, har selskabet leveret mere end 43.000 vandflasker og 10.000 måltider til Bahamas torsdag i sidste uge.

Både Royal Carribean og Norwegian vil donere mindst en millions dollars (6.764.389 kroner). Carnival cruise lines har annonceret, at de vil donere to millioner dollars til forskellige organisationer, der skal stå for genopbygningen.

Dorian går i land i Canada med voldsomme vindstød og bølger

Ifølge Financial Times vil forsikringsudbetalingerne løbe op i 20 milliarder kroner, og det er kun udgifterne til de, som er forsikret, hvilket er under halvdelen af boligejerne.

Disney, som også sejler med krydstogtskibe ved Bahamas, har også annonceret, at de vil donere en million dollars.

- Vi håber, at vores donation kan give en meget tiltrængt lettelse og hjælp til vores naboer, kollegaer og alle dem som er påvirket af denne ødelæggende storm, så de kan begynde at genopbygge deres liv og samfund, siger Disneys direktør Bob Iger til CNN.

Efter voldsom orkan: Det bliver kun værre

Bahamas er både et populært mål for krydstogter, men samtidig også det foretrukne land for selskaberne, når de skal registrere deres skibe på grund af fordelagtige skatteforhold.