Krydstogtskibe strømmer til Danmark

Har du en oplevelse af, at du ser flere og flere krydstogtskibe i danske farvande eller havne, så er du ikke helt forkert på den.

De seneste ti år er antallet af krydstogtskibe i de danske havne steget fra 366 i 2008 til 520 sidste år. Væksten er størst uden for København, viser ny opgørelse fra Danmarks Statistik, som branchemediet standby.dk har beskrevet.

Ifølge Danmarks Statistik dækker udviklingen fra 2008 til 2018 over 'en meget forskelligeartet udvikling fra år til år, men skyldes i høj grad, at havnene uden for København har fået besøg af flere krydstogtskibe siden 2014', oplyser Danmarks Statistik.

I Københavns Havn har antallet af krydstogtskibe ligget på et relativt jævnt niveau fra 2008 til 2018. Havnen i hovedstaden er dog fortsat landets absolut mest besøgte havn, når det kommer til krydstogtskibe. Sidste år lagde 345 krydstogtskibe til i København.

Flere byer i provinsen

Den største procentvise stigning i antal krydstogtskibe skal altså findes i byerne uden for hovedstaden, hvor der er kommet flere byer til listen over danske mål for krydstogtskibe.

TIlbage i 2014 besøgte krydstogtskibe hovedsageligt København, Rønne og Aarhus, men fra 2014 og frem begyndte også byer som Kalundborg, Aalborg og Skagen Havn at få besøg af de store turistskibe.

I Aalborg gæstede to krydstogtskibe havnen i 2014. Sidste år var tallet 33. Skagen Havn fik besøg af fem krydstogtskibe i 2014 og 43 i 2018.

Foruden København var de mest populære danske byer for krydstogtskibe sidste år Skagen, Rønne, Aarhus og Aalborg med henholdsvis 43, 42, 41 og 33 besøg.

Se også: Verdens dyreste krydstogtskib: 4,5 millioner for en kahyt

Tusindvis af passagerer

Dykker man ned i passagertallene, så er der sket en mere markant udvikling, som tyder på, at krydstogtskibene bliver større og større. Fra 2008 til 2018 er der sket en generel stigning i antallet af gennemgående passagerer - altså passagerer, der besøger Danmark og sejler videre.

'Stigningen i passagertallet er mere markant end for antallet af krydstogtskibe, men tendensen er den samme. Sammenhængen tyder på, at krydstogtskibene er blevet større og dermed kan medbringe flere passagerer. Der indsamles udelukkende oplysninger om krydstogtskibenes størrelse fra de største havne, og her viser data, at krydstogtskibene generelt er blevet større - særligt i København,' oplyser Danmark Statistik.

I 2008 lagde 294.000 gennemgående krydstogtpassagerer til i danske havne, mens det tal i 2018 var steget til 671.000, viser tallene fra Danmarks Statistik.

Se også: Advarer mod krydstogtskibe