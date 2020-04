Krydstogtsrejser er stadig i høj kurs: Folk booker trods krisen

Talrige historier om rejsende, der har fået deres ferier ufrivilligt forlænget på grund af coronaudbrud på krydstogtsskibet, har tilsyneladende ikke skræmt verdens krydstogtsrejsende helt væk.

Der er således en del flere, der på nuværende tidspunkt har booket en rejse med krydstogtsskib i 2021, end der var på samme tidspunkt sidste år. Det skriver USA Today.

Ifølge mediet konkluderede en rapport fra investeringsbanken UBS 31. marts, at antallet af bookinger til 2021-sæsonen på det tidspunkt var 9 procent højere end samme periode sidste år.

Også banken Morgan Stanley er optimistisk. 8. april konkluderede den i et notat, som USA Today har fået adgang til, at coronakrisen ikke har stoppet folk fra at booke nye rejser. I notatet giver banken også et bud på en del af forklaringen.

– De fleste ændrer bare deres aflyste krydstogtsrejser i 2020 til én længere ude i fremtiden. Omkring halvdelen af de passagerer, der har fået deres booking aflyst, lader til at vælge en fremtidig rejse i stedet for at få pengene tilbage, skriver banken ifølge USA Today.

Flere tager risikoen i år

Mens mange lægger billet ind på krydstogtsrejser i 2021, er der også dem, der tager chancen og booker en rejse i denne sæson. En årsag kan være, at priserne på disse er faldet med op til 40 procent, påpeger Morgan Stanley i notatet.

F.eks. kan man et sted få 50 pct. rabat på rejsende nr. 2, mens man hos et andet rederi får tre dage til Bahamas for 1100 kr. pr. person.

– Der er en indbygget balance mellem risiko og pris, så nogle vil altid sige: 'Jeg er villig til at tage en risiko, hvis prisen er rigtig', siger Christopher Muller, der er professor ved Boston University, til USA Today.

Man behøver heller ikke vente ret længe på at komme ud at sejle, hvis man skal tro rederiernes hjemmesider. Den omtalte tur til Bahamas har f.eks. planlagt afgang allerede 12. juni.

