Kuller eller genialt? Island har et noget alternativt coronaforslag

Islands skovmyndighed opfordrer lokale til at kramme træer i stedet for personer

Hvad gør man, når vi på grund af coronavirus ikke må kramme med hinanden og desuden gerne skal holde afstand, men virkelig bare trænger til at kramme?

Man går en tur i skoven og krammer træer.

Sådan lyder opfordringen fra den islandske skovmyndighed 'Skógræktin' i en pressemeddelelse.

- Målet med dette projekt er på vegne af den islandske skovmyndighed at opfordre folk til at kramme træer, når reglerne om social distancering afholder dem fra at kramme andre mennesker, skriver Skógræktin om idéen.

For at gøre det lettere for lokale at komme til at kramme træerne, har skovarbejdere i Hallormsstaður National Forest sørget for at fjerne sne fra stierne, så lokale kan komme tæt på deres 'skov-venner' uden at komme i nærkontakt med andre personer, oplyses det.

- Når du krammer et træ, mærker du det først i dine tæer, dernæst op i dine ben og ind i dit bryst og til sidst i hovedet, lyder det fra skovarbejderen Þór Þorfinnsson i et interview med det islandske medie RÚV.

- Det er sådan en vidunderlig, afslappende følelse, og så er du klar til en ny dag og nye udfordringer, siger vedkommende.

Deler billeder

På Skógkræktins egen hjemmeside deler de billeder, som de har fået tilsendt, af borgere, som har fulgt den interessante idé og er gået i skoven for at kramme træer.

På det sociale medie Instagram kan man også finde opslag fra borgere, der har delt deres kramme-træ-oplevelser digitalt.

Ifølge en ansvarlig for det østlige Islands skove, Thor Thorfinnsson, som BBC har talt med, skal man ikke forhaste sig med at kramme træerne. Ifølge ham burde det være nok hver dag at bruge fem minutter på at holde om et træ.

