Kun frost kan redde dansk nationalpark fra gyvelbuskens narrestreger

Den er smuk, gyvlen, når den slår gule gnister i blomstringstiden. En tilpas vild skønhed, der synes at placere planten i barndommens lysninger, hvor en sød-krydret duft slår en i møde i erindringen dér midt i en solstribe.

Helt så sværmeriske associationer er det dog langt fra alle, der forbinder gyvlen med.

I Nationalpark Thy holder man et vågent øje med planten, der har fordoblet sin udbredelse gennem de sidste 20 år. Det skriver DR.

Som Danmarks største sammenhængende område med vild natur samt Europas største område med nordatlantisk klithede er Nationalpark Thy et stykke unikt natur.

Her lever en række fredede plante- og dyrearter i et skrøbeligt kredsløb, hvor naturen synes at have tilpasset sig selv på den mest specialiserede facon.

Tag blot ensian-blåfuglen. En sommerfugl knyttet til blomsten klokkeensian, der kun vokser i næringsfattige hedemoser. Og skønt det kan synes smart, at insekterne har delt planterne mellem sig, er det problematisk at have satset hele butikken på én værtsplante i en natur, der forandres og klutiveres.

Farlig i sollys: Giftplante breder sig

Gyvlen laver narrestreger

Området huser også den sjældne orkidé thy-gøgeurt.

Ja, faktisk findes den i hele verden kun i Thys klitter. Det er derfor intet under, at man i Thy værner om sin flora, og smuk som den end er, vækker gyvlen bekymringer i den ligning.

Gyvlen vokser sig nemlig langt højere end anden bevoksning på heden og skygger dermed for de mindre planter. Med den enorme mængde af gyvler, der efterhånden spreder sig over landskabet, er det mærkbart, skriver DR.

Og narestregerne fortsætter, oplyser mediet.

Gyvlen indeholder nemlig stoffer, der virker væksthæmmende på andre planter. Ydermere tilfører den mere næring til jorden, hvilket sætter fart i græssets spredning på bekostning af oprindelige vækster.

Det kan fortrænge de sarte blomster, som insekterne er afhængige af og i værste konsekvens fjerne de sjældne arters livsgrundlag.

Første tilfælde af coronavirus på Antarktis

Bæres frem af klimaforandringer

Den er ikke til at slå ned, gyvlen. Frøene spreder sig med voldsom effektivitet, og forsøger man at grave den op eller knuse den, aktiverer man alle disse frø, der kan overleve længe i jorden, og så eksploderer den i antal, skriver DR.

Det eneste, der er i stand til at sætte gyvelen på plads, er frosten. Et håb, man næppe bør sætte sin lid til.

- Efter en frostvinter bliver gyvlen nogle gange halveret, og det sker, at den går tilbage med helt op til 75 procent, siger Anna Worm, der er naturforvalter i Thy Nationalpark, til DR, og fortsætter:

- Men frosten er efterhånden et parameter, vi tager ud af ligningen. Der kommer nok stadig frostvintre, men der bliver længere og længere imellem dem.

De varmere vintre er netop en af hovedårsagerne til, at gyvlen de seneste 10-20 år er blevet stadig mere fremtrædende i den danske natur. Den markante mildning i det danske vintervejr siden cirka 1987 har reduceret dødeligheden for gyvel til et meget lavt niveau og har dermed også øget mængden af producerede frø, skriver Naturstyrelsen.

Sidste år var den varmeste vinter nogensinde, oplyser DR, og fremtiden ser kun varmere ud.

Så der er forståelige panderynker i Nationalparken Thy, hvor gyvlen nødig skulle blive alt for selvsikker. En sidste chance for at bremse den frembrusende fætter er at lade dyr græsse i området. Det kan måske holde planten nede, skriver mediet.

Observatorium vil opføre stjernekigger-shelters