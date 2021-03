Kun under corona: Book din egen luksusliner

Hvis du hungrer efter at komme ud på de syv have, men samtidig er bange for coronavirus, så har Uniworld Boutique River Cruises løsningen.

De er nemlig klar til at overlade hele krydstogtskibe til enkeltpersoner.

Det skriver Independent.

På den måde er smitterisikoen på et minimum, selv om du også kan vælge at tage venner med ombord, hvilket selvsagt øger risikoen for et virusudbrud.

Det amerikanske krydstogtselskab har sat hele sin skibsflåde til rådighed, herunder dets nyeste skib S.S. La Venezia med plads til 126 gæster.

Du kan betale cirka 2.050.000 kroner og få skibet for dig selv, eller du kan fylde skibet, splitte regningen med dine venner og nøjes med cirka 16.300 kroner per person.

Tilbuddet indebærer, at du stikker til søs et sted mellem 8 og 25 dage.

Uanset om du rejser alene eller ej, står skibets mandskab klar til at servicere dig, og du kan selv bestemme menu og underholdning på forhånd.

- I det nuværende rejselandskab er privatliv den største luksus, man kan få, siger krydstogtselskabets direktør Ellen Bettridge i en presseudtalelse.

- Gæster, der reserverer en privat sejlads, får et flydende boutiquehotel helt for dem selv og deres indercirkel.

- Det er et fantastisk mulighed for at afholde familiesammenkomster eller intime fester såsom et bryllup.

Udenrigsministeriet fraråder fortsat alle rejser til udlandet.

