Kunsthal forvandles til sandstrand

Kunstmuseet Malmø Kunsthal i Sverige har netop åbnet for en usædvanlig operaforestilling.

Forestillingen hedder 'Sun & Sea' og skal forestille en badestrand, hvor tilskuere kan opleve strandgæster i badetøj, som ligger i sandet og ligner nogle, der er på badeferie.

Det er således en levende installation, som varer i fire timer, hvor man af og til vil kunne høre badegæsterne bryde ud i sang om alt fra hverdagsting og refleksioner over klimakrisen.

Det skriver flere svenske medier, herunder Sydsvenskan.

Der er skovlet intet mindre end 13 tons sand ind for at skabe illusionen om en badestrand.

'Sun & Sea' er oprindeligt litauisk og er skabt af kunstnerne Rugilė Barzdžiukaitė, Vaiva Grainytė og Lina Lapelytė.

Forestillingen vandt Den Gyldne Løve på Venedig Biennalen i 2019 og er siden blevet vist omkring ti forskellige steder.

Skulle du have lyst til at tage turen over Øresund for at opleve udstillingen, vises den i perioden fra 2. november til 14. november 2021.

Se billeder fra forestillingen her ...

Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

